GESU' VEGLIA IL FETO NELLA PANCIA DELLA MAMMA/ La foto dell’ecografia diventa virale

La visione di Gesù sul sonogramma di un feto

Una coppia di Pennsylvania ha individuato un'immagine di Gesù Cristo che osserva la figlia non ancora nata in un sonogramma. "Quando ci hanno dato i risultati l’ho detto chiaramente, sembra Gesù!”, ha affermato la mamma Alicia Zeek a WPMT martedì, riferendosi al sonogramma. Zac Smith, il padre, ha anche detto che l'immagine è sbalorditiva. “Si vede chiaramente - voglio dire, c'è un'altra faccia che guarda mia figlia!" Ha affermato. BBC News ha riferito che il figlio e la figlia precedenti della coppia erano entrambi nati con difetti di nascita e perciò sono stati confortati dall’ecografia del loro ultimo figlio. E’ stato sottolineato come la coppia non sia particolarmente religiosa, ma ha interpretato l'immagine come un segno. "L'angelo o Dio o Gesù, comunque tu lo possa chiamare, ci ha mandato la sua benedizione", ha dichiarato il padre della bambina. "Quando l'ho visto, ho quasi avuto le lacrime agli occhi, ero senza parole, non ci potevo credere".

QUANTI CASI DI STRANE SOMIGLIANZE

La piccola, di nome Briella, è nata mercoledì scorso, con la madre e la figlia “entrambe in buona salute“. Le immagini religiose sono state identificate anche in altre immagini sonografiche in passato. Nell'aprile del 2016, una madre di Evansville, nello Stato dell’Indiana, ha affermato che crede di aver visto Gesù Cristo crocifisso nel suo sonogramma. "Abbiamo preso un'immagine e l’abbiamo esaminata sul mio telefono per capire meglio ed i particolari sono stati sbalorditivi, secondo la testimonianza di un altro genitore che ha avuto un’esperienza simile, Aley Meyer. "Tutti erano sconvolti, tutti gridavano,” devo vedere, devo vederlo ", ha continuato. "Penso che sia piuttosto sorprendente". Nel dicembre 2011 un pastore di New York ha condiviso un sonogramma del figlio di 19 settimane nel grembo materno, che sembrava copiare la posa “in placcaggio“ dell’exquarterback della NFL Tim Tebow. "Ho visto il piccolo pugno sulle tempie e l'altro ginocchio piegato, e ho detto immediatamente: "Il bambino è Tebowing!", ha raccontato John Keller.

