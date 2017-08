INCIDENTE STRADALE/ Asse Mediano, auto si ribalta: almeno tre feriti (oggi, 28 agosto 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

L'ultima domenica di agosto è stata drammatica sul piano degli incidenti stradali. Complice il controesodo da bollino rosso, sono stati numerosi i sinistri, alcuni fatali, registrati in quest'ultimo weekend. Nella serata di ieri, come riporta Teleclubitalia.it, uno spaventoso incidente stradale è avvenuto sull'Asse Mediano, all'altezza di Giugliano e precisamente nei pressi dello svincolo per Caserta in direzione Lago Patria. Diverse le auto coinvolte nell'ambito di una dinamica che appare ancora molto confusa. Certamente, secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda si sarebbe ribaltata nel violento impatto. A bordo di questa vettura, da ciò che si apprende viaggiavano due donne ed una bambina. La piccola sarebbe fortunatamente uscita illesa, mentre le due donne sono state condotte in ospedale dai sanitari del 118 e le loro condizioni apparirebbero gravi. Oltre ai sanitari del 118, sul posto dell'incidente sono ovviamente giunti anche gli uomini della polizia, i quali hanno raccolto tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'incidente del quale non è emerso ancora chiaramente il bilancio delle persone rimaste ferite. In seguito al grande impatto e che ha coinvolto più mezzi, ovviamente la circolazione ha subito degli evidenti rallentamenti causando una lunga cosa in direzione Lago Patria.

OSTUNI, MOTO FUORI STRADA: MUORE 25ENNE, UN FERITO

In questa estate che giunge ormai agli sgoccioli, la Puglia è stata spesso triste protagonista di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali e che hanno visto vittime soprattutto giovanissimi. L'ultimo incidente fatale è avvenuto nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte. Secondo quanto emerso da Brindisireport.it, il nuovo sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 23:30 sulla strada provinciale che collega Ostuni a Rosa Marina. Stando alle primissime informazioni, due ragazzi viaggiavano a bordo di una moto quando per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo su due ruote sarebbe uscito fuori strada. Nell'impatto un ragazzo di 25 anni di Ostuni avrebbe perso la vita mentre il secondo sarebbe rimasto ferito. Dopo il drammatico incidente sul posto sono giunte un paio di ambulanze del 118 e gli agenti della Stradale, del commissariato di Ostuni e della polizia locale. Questi ultimi avranno il compito di raccogliere tutti gli elementi e ricostruire la triste dinamica.

