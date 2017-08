METEO/ L'addio di Polifemo raffredda le temperature, tornano i temporali (oggi, 28 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Era nelle previsioni meteo ormai da diverso tempo l'evoluzione che si sarebbe vissuta tra ieri e oggi. L'anticiclone Polifemo ha portato infatti le temperature a una improvvisa impennata verso l'alto che però è stata riassorbita immediatamente e già oggi, nonostante ci sarà ancora caldo, le cose già cambieranno. Infatti i termometri inizieranno in media a segnalare 2-4 gradi centigradi in meno rispetto a ieri quando addirittura si è arrivati a vedere circa trentasette gradi sulle province di Bolzano e Bologna. La settimana poi sarà contraddistinta dall'arrivo del maltempo su diverse regioni del nostro paese. Già da questo pomeriggio vedremo piovere in maniera consistente sul settentrione con forti temporali sulle regioni di Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre la situazione dovrebbe essere molto particolare anche nell'entroterra tra Lazio e Abruzzo dove potrebbe esserci pioggia costante durante le ore della prima serata.

TORNANO I TEMPORALI

La giornata di oggi, lunedì 28 agosto 2017, ci porta a fare delle riflessioni sul ritorno delle precipitazioni dopo il weekend incandescente appena trascorso. Ci siamo lasciati infatti alle spalle due giorni dove le temperature sono tornate a sfiorare i quaranta gradi centigradi a causa dell'anticiclone africano Polifemo. La mattina si aprirà con cielo sereno un po' ovunque e le nuvole che inizieranno già a imperversare sul nostro settentrione. La situazione andrà invece peggio per quanto riguarda il pomeriggio dove la pioggia si farà insistente in diverse zone del nostro paese. I temporali li vedremo sulle regioni di Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto mentre altre leggere precipitazioni ci saranno su Emilia Romagna e sull'entroterra tra Abruzzo e Lazio. Le temperature minime saranno registrate nella prima mattinata nelle province di Genova e Potenza dove ci saranno ventuno gradi centigradi. Le massime invece le vedremo nel pomeriggio coi trentasei di Roma.

© Riproduzione Riservata.