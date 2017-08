NUBE TOSSICA NEL SUSSEX/ Video, allarme in Gran Bretagna: almeno 50 persone intossicate, origine non chiara

Nube tossica nel Sussex (da video Youtube)

Da ieri è scattato l'allarme in Gran Bretagna in seguito ad una nube tossica nel Sussex, al Sud dell'Inghilterra, la cui origine sarebbe ignota. Secondo i primi dati resi noti da Blitz Quotidiano, la misteriosa nube avrebbe già provocato alcuni casi di intossicazione, seppur lieve, in almeno 50 persone, le quali avrebbero manifestato irritazioni a occhi e gola. L'arrivo della nube tossica sulla costa, avrebbe investito la città di Birling Gap, vicino a Eastbourne, mettendo in allerta anche le autorità locali che hanno chiesto di evitare di recarsi sulla spiaggia, invitando la popolazione a chiudere le finestre delle proprie abitazioni almeno fino a quando non si comprenderà la natura e la causa della nube che inizia a fare paura dopo che alcuni bagnanti, lo scorso weekend, avrebbero manifestato malori e dolori traducibili principalmente nelle irritazioni a occhi e gola.

SPIAGGE EVACUATE, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

Anche la polizia locale è stata chiamata a dare spiegazioni in merito alla misteriosa nube tossica nel Sussex giunta dal mare sulla costa tra il 26 ed il 27 agosto scorsi. Il risultato è una sorta di nebbia dalla consistenza ignota le cui cause non sarebbero ancora state rivelate e che, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, secondo la polizia del posto "sembra essere causata da una nube proveniente dal mare". Le autorità sin da subito si sono impegnate nel cercare di capire la provenienza e la composizione della strana nube e che potrebbe derivare da un'area industriale francese oltre-Manica, non nuova a emissioni chimiche, sebbene manchi una conferma in merito. Al momento, tuttavia, si sono limitate ad imporre ai propri cittadini di non recarsi nei luoghi interessati dalla nebbia con l'invito ad evitare le spiagge e i luoghi all'aperto in vista di nuovi accertamenti che potrebbero consentire di fare totale luce sullo strano e finora inspiegabile fenomeno che ha contribuito a mettere in allarme i bagnanti. Le spiagge infatti, nel pomeriggio di ieri sono state fatte evacuare anche se già oggi sono state nuovamente riaperte ma tenute costantemente sotto controllo. Secondo la polizia si sarebbe trattato di "un incidente isolato e non prevediamo che risucceda".

