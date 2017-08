STUPRATA DAL BRANCO DAVANTI AL FIDANZATO/ Rimini, caccia a 4 maghrebini: la vittima, "Saprei riconoscerli"

Rimini, stuprata dal branco davanti al fidanzato

Non si fermano le indagini attorno alla terribile vicenda che ha visto vittima di uno stupro una giovane donna polacca, in vacanza a Rimini insieme al fidanzato. La violenza si è consumata proprio davanti al ragazzo, dopo che anche quest'ultimo è stato aggredito e lasciato a terra privo di sensi. E così l'ultima sera in Italia si è trasformata per la coppia in un vero e proprio incubo. Sono quattro attualmente i ricercati e che avrebbero preso parte allo stupro. La stessa turista polacca, nonostante il forte shock subito, dal suo letto di ospedale continua ad aiutare gli investigatori affinché possano presto fare luce sull'accaduto e permetterle di tornare a casa. "Saprei riconoscere chi mi ha fatto questo", avrebbe asserito nelle passate ore, come rivela TgCom24. Intanto gli inquirenti continuano a tenere alta l'attenzione sul branco i cui membri potrebbero presto essere intercettati grazie agli elementi finora raccolti. Stando alle testimonianze, non si esclude che i quattro stupratori di Rimini possano essere maghrebini, forse un paio di loro spacciatori. E' questa la pista attualmente al vaglio dopo il ritrovamento di una impronta digitale. Insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori potrebbero presto riuscire ad incastrarli.

FORSE MAGHREBINI: SI SEGUE PISTA DELLO SPACCIO

Nelle ultime ore il lavoro della squadra mobile di Rimini è stato quello di passare al setaccio l'intero lungomare di Miramare, dove nei giorni scorsi si è consumato lo stupro da parte del branco. Sotto la lente di ingrandimento anche i locali della movida notturna, le colonie abbandonate e le traverse della Statale. Nelle prossime ore potrebbero intervenire importanti novità, almeno questo sembra essere il sentore che giunge dagli ambienti investigativi. I quattro stupratori che nella notte tra venerdì e sabato avrebbero prima violentato la giovane turista polacca e aggredito violentemente il ragazzo che era con lei, poi abusato anche di una prostituta transessuale, avrebbero le ore contate. Ne sarebbe certa la polizia che avrebbe ormai sufficienti elementi in mano utili ad incastrarli. Secondo l'ipotesi più accreditata emersa dalle indagini in corso, almeno un paio dei membri del branco abiterebbero in Romagna dove vivrebbero dei guadagni derivanti dallo spaccio di droga. Secondo gli inquirenti i quattro, dopo la violenza alla coppia polacca, si sarebbero spostati a piedi dal lungomare alla Statale - dove avrebbero violentato la transessuale - poiché diretti verso l'alloggio che occupano occasionalmente. Non è escluso, inoltre, che i presunti maghrebini possano essere stati ospitati a Rimini esclusivamente per la stagione estiva, mantenendosi grazie allo spaccio. Tuttavia gli inquirenti al momento non escludono alcuna altra ipotesi, proseguendo le loro ricerche atte ad incastrare i quattro aguzzini.

