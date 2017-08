Sant'Agostino/ Santo del giorno, il 28 agosto si celebra il patrono di Pavia

Santo del giorno: Sant'Agostino

Agostino nasce a Tagaste, una cittadina che si trova in Algeria, il 13 novembre del 354 dopo Cristo. La madre del giovane è Santa Monica, mentre il padre si chiama Patrizio ed è un modesto proprietario di terreni. Agostino rifiuta di convertirsi al Cristianesimo e nel corso della sua giovinezza conduce una vita senza regole, che causerà non pochi dispiaceri all'amata mamma. Ad un tratto, il ragazzo si dirige a Cartagine e parte per la città di Roma. Nella Capitale, costui si dedica alla lettura dell'Ortensio di Cicerone e quest'opera influenza il suo pensiero, indirizzandolo verso tendenze naturaliste e razionaliste. A Roma, inoltre, il futuro Santo si dedica alla lettura della Bibbia e diventa un maestro di retorica. Successivamente Agostino si stabilisce nella città di Milano. In questo posto, fa amicizia con il vescovo Ambrogio, grazie al quale diventa finalmente un cristiano. Il suo battesimo avviene nel corso della vigilia di Pasqua del 386. Nel 400, Agostino scrive le Confessioni. In questo libro espone la sua convinzione, secondo cui l'uomo riesce ad orientarsi nel mondo solo grazie all'aiuto che riceve da Dio. In seguito, il futuro Santo ritorna in Africa, a Tagaste, dove diventa sacerdote e fonda un monastero a Ippona. In questo periodo partecipa a numerosi concili africani, dove condanna ogni movimento eretico dell'epoca. Agostino muore a Ippona il 28 agosto del 430, colpito da una gravissima malattia. Dopo la sua scomparsa, costui è stato considerato uno dei Santi della Chiesa Cattolica.

LE FESTE E LE SAGRE DEDICATE AL SANTO

Sant'Agostino è uno dei Patroni della città di Pavia. In questa località, il 28 agosto di ogni anno, in occasione della festa del sacerdote di Tagaste, si celebra una messa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Al termine della celebrazione, molti pellegrini rendono omaggio di fronte all'Arca di Sant'Agostino, che contiene i sacri resti del religioso. In occasione della festa patronale, a Pavia ci sono anche numerose sagre. Si allestiscono quindi degli stand gastronomici, in cui parecchi visitatori hanno la possibilità di mangiare i prodotti tipici del posto. Tra le specialità culinarie del luogo, vi sono sicuramente la carne d'oca con le verze e il risotto alla Certosina. I festeggiamenti del 28 Agosto infine si concludono sempre con lo scoppio dei fuochi artificiali.

GLI ALTRI SANTI CHE SI FESTEGGIANO OGGI

Oltre a Sant'Agostino, il 28 Agosto si festeggiano altri Santi come: Sant'Ermete martire, San Vicinio di Sarsina, San Mosè l'Etiope e San Giuliano di Brioude. I Beati del 28 agosto sono: Tommaso Felton e Guglielmo Dean.

