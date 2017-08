TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Tillerson apre alla trattativa: "Insistiamo su strada pacifica"

Terza guerra mondiale, le ultime notizie

Terza Guerra Mondiale? Gli Stati Uniti sono ancora alla ricerca di una risoluzione pacifica della crisi con la Corea del Nord. Lo ha assicurato Rex Tillerson, Segretario di Stato americano dopo il lancio di tre missili balistici da parte di Pyongyang. Un atto che non è affatto piaciuto agli Usa e che è stato definito «un atto provocatori» anche nei confronti dei loro alleati. In ogni caso gli Stati Uniti continueranno la loro compagna «insistendo sulla strada pacifica, lavorando con gli alleati, lavorando con la Cina» per vedere se si può portare «il regime di Pyongyang al tavolo delle trattative», ha dichiarato Tillerson nell'intervista rilasciata a Fox News. La situazione nella penisola coreana si è surriscaldata dopo una serie di dure dichiarazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. E non è migliorata con le esercitazioni congiunte di Usa e Corea del Sud, che per Pyongyang rappresentato una prova generale di Terza guerra mondiale.

MISSILI COREA DEL NORD: CHI LI AIUTA?

Il programma missilistico della Corea del Nord, sviluppatosi velocemente negli ultimi due anni, ha scatenato un acceso dibattito tra governi e analisti. Secondo William Brod e David Sanger del New York Times gli ultimi successi nordcoreani sono stati possibili grazie all'acquisto dal mercato nero di un particolare tipo di motore a propellente liquido ad alte prestazioni, forse proveniente da una fabbrica ucraina, con storici legami con il programma missilistico russo. Questa tesi è dell’analista Michael Elleman, un esperto di missili dell'International Institute for Strategic Studies. La Corea del Nord non avrebbe fatto tutta da sola in così poco tempo. Dopo la pubblicazione dell'articolo la fabbrica Yuzhmash citata ha smentito di vendere tecnologia all'estero e l'Ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Elleman però non ha neppure escluso che i nordcoreani abbiano ottenuto parte della tecnologia da Energomash, società di stato russo. Per Wall Street Journal e Reuters la Corea del Nord sarebbe in grado di produrre motori a razzo senza dipendere da altri paesi.

