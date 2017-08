Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: cinque morti per l'uragano texano (28 agosto 2017)

Ultime Notizie - La Presse

ALMENO CINQUE MORTI PER L'URAGANO TEXANO

L'uragano Harvey ha investito la costa americana in piena notte italiana, provocando fino a questo momenti cinque morti e una decina di feriti. Il fenomeno meteorologico viene continuamente tenuto sotto controllo dalle autorità, esso è stato declassato a tempesta tropicale, stante la perdita di potenza. Oggi intervenendo in audio conferenza con i suoi collaboratori, il presidente Trump ha voluto sottolineare come la priorità sia la salvaguardia della vita umana, e al contempo ha elogiato i soccorritori, che hanno incessantemente lavorato per oltre 72 ore. Il centro di metrologia a stelle e strisce ha fatto sapere comunque che nelle prossime ore sono attese piogge, potenzialmente devastanti.

ENNESIMA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Due morti e sette feriti questo il bilancio dell’ennesima tragedia della montagna avvenuta a Cima Presanella, montagna di oltre 3.500 metri nelle Alpi Retiche. Gli alpinisti erano in cordata, quando uno di essi ha perso l’appiglio precipitando, la sua caduta ha provocato la caduta dell’intero gruppo. Uno dei due alpinisti è morto sul colpo, l’altro in ospedale dove è stato trasportato grazie all’elisoccorso del soccorso alpino. Nella tragica giornata il tributo di sangue è stato pagato anche dall’Austria, con almeno cinque morti in un unico incidente, incidente che vede anche un ferito gravissimo.

I BENI DELLA MAFIA PER DARE CASA AI RICHIEDENTI ASILO

Si profila un utilizzo diverso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con il governo che ha allo studio una norma che possa permettere l’utilizzo delle case dei boss per i richiedenti asilo. L’idea che è allo studio di una commissione interministeriale, mirerebbe a trovare una sistemazione a tutti coloro che devono essere ricollocati, nel momento in cui avviene uno sgombero coattivo come quello avvenuto a Roma, che tante polemiche ha suscitato. Dopo gli scontri di Piazza Indipendenza intanto ci sarà una riunione tecnica tra il primo cittadino di Roma e il ministro dell’interno Minniti, l’occasione sarà sfruttata per chiarire le discrasie che sono emerse negli ultimi mesi, e che hanno portato alla decisione prefettizia di utilizzare le forze dell’ordine, per liberare una delle piazze più frequentate della città eterna.

LA DOMENICA SPORTIVA

Emozioni motoristiche in questa domenica di fine agosto che vede il campionato di serie A giocare in notturna. Ha iniziato la formula uno con i piloti che a Spa, in Belgio, hanno dato vita ad una corsa entusiasmante, corsa che ha visto trionfare Hamilton su Mercedes. L’inglese ha preceduto il ferrarista Vettel, con quest’ultimo che comunque è in vetta al mondiale con sette punti di vantaggio. A trionfare invece nel GP di motociclismo è stato il nostro portacolori Andrea Dovizioso su Ducati. Il corridore di Borgo Panigale grazie al concomitante ritiro di Marquez per la rottura della sua Honda, ha conquistato la leadership della classifica mondiale, buon terzo Valentino Rossi, con il pesarese superato solamente negli ultimi giri. Alla Vuelta di Spagna trionfo del britannico Froome, che in salita ha staccato gli avversari diretti, primo degli italiani Vincenzo Nibali, quarto a più di un minuto.

SERIE A, POCHE SORPRESE VICONO LE BIG

Ci sono state poche sorprese nella giornata di Serie A dopo le vittorie di Bologna, Juventus e Inter nelle partite del sabato. Il Torino alle ore 18.00 si è imposto con il risultato di 3-0 contro il Sassuolo con un gol meraviglioso di Belotti che ha chiuso la prima frazione di gioco. Vince in rimonta come la Juventus anche il Napoli che va sotto contro l'Atalanta e nella ripresa fa 3-1. Anche il Milan vince 2-1 contro il Cagliari non senza soffrire, il gol di Cutrone viene raggiunto da Joao Pedro e la decide Suso su punizione. Vittoria a sorpresa della Spal che si trova 2-0 contro l'Udinese e dopo essersi fatta raggiungere vince alla fine con una giocata di Rizzo. Anche la Lazio passa in vantaggio e si fa raggiungere, prima di siglare il gol del 2-1 nei minuti finali. Vince la Sampdoria 2-1 a Firenze, con la viola ora in crisi nera. Pari scialbo senza reti in Verona-Crotone.

LOTTA: FRANK CIAMIZZO CONQUISTA LA MEDAGLIA D'ORO AI MONDIALI DI LOTTA A PARIGI

L’azzurro, in questione era già campione europeo e detentore di numerosi titoli per quanto riguarda la disciplina della lotta. Ma nonostante questo la voglia di vincere non manca; infatti Ciamizzo riesce a battere 8 a zero l’atleta statunitense, riuscendo ad aggiungere una nuova vittoria al suo palmares. Ma questa vittoria ha anche un altro risvolto, infatti per Ciamizzo e il mondo sportivo italiano la conquista di questo titolo risulta essere un record; nello specifico l'atleta azzurro sarebbe il primo a conquistare la medaglia d'oro in questa disciplina durante questo evento.

