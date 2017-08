AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: un morto sull'A14 (ultime notizie, oggi 29 agosto 2017)

Traffico autostrade, casello - La Presse

C'è stato purtroppo un altro brutto incidente sull'autostrada A14 che ha portato a un fatto di cronaca nera che ha portato a un decesso. Ha perso la vita un uomo di settantuno anni di Tirano, provincia di Sondrio, che viaggiava con la moglie su una Alfa 147 con la donna che è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. L'autovettura è stata tamponata da un suv della Suzuki condotta da un uomo di settantré anni. Pare che dopo l'incidente l'uomo poi decesso sarebbe uscito dall'abitacolo della macchina accasciandosi a terra. L'arrivo dei soccorsi è stato molto tempestivo, ma purtroppo non c'era più niente da fare per l'uomo. La moglie è stata ricoverata all'ospedale di Imola, mentre l'uomo che conduceva il Suv ha riportato delle ferite lievi che sono state medicate all'ospedale maggiore di Bologna. La polizia stradale di Bologna su ha lavorato ai rilievi per capire meglio le dinamiche dell'incidente che al momento non sono state rese note.

CANTIERI NELLA NOTTE

Le autostrade italiane sono protagoniste come tutti i giorni di cantieri stradali aperti nella notte. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha sottolineato le situazioni principali che potranno portare a delle conseguenze anche per la mattinata di oggi martedì 29 agosto 2017. Una situazione che va controllata con attenzione per evitare delle possibili code, sarà per questo importantissimo controllare il sito in questione che fornisce aggiornamenti in tempo reale e anche degli utili consigli. Partiamo dall'A16 Napoli-Canosa dove al chilometro 104.2 direzione Napoli troveremo chiuso il tratto tra Candela e Vallata fino alle ore sei. Stessa autostrada, medesima direzione e anche identico l'orario di quello che accadrà nel tratto tra Candela e Lacedonia al chilometro 111. Sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 2 direzione Reggio Calabria troveremo invece chiusa l'entrata in via Marina a Napoli.

