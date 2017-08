INCIDENTE STRADALE/ Bologna, ragazza 24enne finisce fuori strada e muore (oggi, 29 agosto 2017)

Incidente stradale (da Pixabay)

Ancora una tragedia sulle strade italiane, protagonista questa volta una ragazza di 24 anni, vittima di un incidente avvenuto nella notte sulla A13, al km 7 all'altezza di Castelmaggiore, in direzione Bologna. Come riportato da Bologna Today, erano circa le 3:30 di oggi, martedì 29 agosto 2017, quando la giovane donna alla guida di un'utilitariaha improvvisamente perso il controllo della vettura, finendo per schiantarsi sul bordo della carreggiata. All'arrivo dei soccorritori, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco, per la vittima non c'era già più niente da fare: la 24enne è infatti morta sul colpo per la violenza dell'impatto. La Polizia stradale è ancora sul luogo del sinistro per cercare di risalire alla dinamica esatta dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione pare che la donna abbia fatto tutto da sola, vittima probabilmente di un colpo di sonno risultatole fatale.

DUE FERITI A SAMPIERDARENA

Incidente stradale senza gravi conseguenze quello avvenuto a Sampierdarena di cui dà conto Genova Today. Tutto è avvenuto nella giornata di ieri, intoro alle ore 16:30, in via Cantore, all'altezza del Matitone verso il centro. Protagoniste dello scontro sono state un'automobile e una moto i cui conducenti, per via dell'impatto, sono rimasti entrambi feriti. I due sono stati così trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Scassi in codice giallo, quello riservato ai casi di media gravità. Sul luogo dell'incidente stradale si erano precipitate poco dopo l'impatto due ambulanze della Croce d'Oro di Sampierdarena, nonché due pattuglie della polizia municipale. Proprio gli agenti sono stati impegnati a lungo nell'effettuare i rilievi del caso, volti a ricostruire la dinamica dell'incidente e a stabilirne le responsabilità.

