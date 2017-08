Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 29 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 103/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Un nuovo concorso di Lotto, Superenalotto e 10eLotto ci attende questa sera: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della Sisal. A tenere alta l'attenzione sono come sempre i premi e la possibilità di vincerli, sempre più facile grazie alle nuove modalità di gioco online ed estrazione immediata. Basti pensare che nell'ultimo concorso del 10eLotto, la vincita più alta è stata di circa 80 mila euro grazie ad un 9 con opzione Oro, realizzato da un giocatore della provincia di Fermo, di Porto San Giorgio. La vincita è stata ancora più generosa proprio grazie alla modalità frequente scelta dall'appassionato in questione. Secondo posto per la provincia di Taranto: il vincitore è un giocatore di Marina di Castellaneta che ha indovinato una vincita di più di 21 mila euro. Infine la provincia di Rimini con Cattolina ed un premio da circa 16 mila euro. Premi ricchi anche per i giocatori del Lotto, che hanno visto salire sul podio un fortunello della provincia di Brindisi, di San Vito dei Normanni. Il vincitore ha realizzato infatti una quaterna con un bottino superiore ai 64 mila euro grazie ad una giocata su Cagliari. Aria di festa anche a Nogara e Latina, dove sono state registrate due vincite gemelle da 22.500 euro cadauna.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già in prima fila, pronti a scoprire quali saranno i numeri vincenti. L'estrazione di questa sera ci svelerà chi rientrerà fra le fila dei più fortunati, mentre si respira già aria di vittoria. Molti appassionati devono tuttavia ancora effettuare la loro giocata, mentre altri stanno addirittura pensando di giocare una seconda e terza schedina. La voglia di vincere fa parte dell'animo umano, ma a volte è davvero difficile individuare dei numeri che ci ispirino e che ci convincano a considerarli nel nostro tagliando. La nostra Rubrica risolve ogni vostro dubbio interrogando ancora una volta per voi la smorfia napoletana: cosa ci dirà sulla news di oggi? Sembra che lo yoga abbia ormai preso piede come vera e propria disciplina, ma uno dei più recenti studi ha dimostrato che lo yoga della risata è in grado di far lavorare molto bene gli addominali. La pratica consiste infatti nel ridere in modo volontario, andando a sottoporre i muscoli ad uno sforzo continuo. Un buon metodo per tenere in esercizio i nostri addominali, ma soprattutto per risvegliare in noi il buon umore. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la risata, 19, lo yoga, 9, l'addominale, 45, lo sforzo, 17, la pratica, 29. Come Numero Oro scegliamo invece il muscolo, 41.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il SuperEnalotto piazza un Jackpot da 26,6 milioni di euro per la sua estrazione di questa sera. Il premio più ambito dagli appassionati del gioco Sisal prosegue la sua corsa, mentre le quote minori elargiscono il loro bottino a tutti i giocatori più fortunati. Nell'ultima estrazione, il premio maggiore è stato quello del 5 realizzato da 3 giocatori e pari a 60.174,83 euro, mentre altri tre fortunelli hanno conquistato il 4+ da oltre 37 mila euro. Rimane quasi invariato il premio del 3+, che ha premiato 101 giocatori con 3.008 euro a testa, mentre il 4 scende di qualche punto e si ferma a quota 374,45 euro: i vincitori sono stati 485. 18.321 tagliandi vincenti hanno registrato invece la vincita del 3 con un premio da 30,08 euro, mentre il 2 scende di qualche punto e si ferma a 5,64 euro di premio, destinato a 304.454 vincitori. 100 euro a testa per i 1.456 appassionati che hanno centrato il 2+, contro 10.423 giocatori che hanno invece indovinato l'1+. A questi ultimi è andato il premio da 10 euro, mentre quello da 5 euro previsto per lo 0+ è stato donato a 23.557 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il suo Jackpot ritornano protagonisti di questa penultima estrazione di agosto. Manca davvero poco alla fine dell'estate, ma ancora di più all'inizio del concorso di questa sera. Il caldo, lo stress delle vacanze - da non sottovalutare! - potrebbero averci confuso le idee e compromettere del tutto la nostra lucidità al momento della vincita. Si tratta del resto del montepremi e di diversi milioni di euro in palio, quindi meglio correre ai ripari e stilare un programma ad hoc per non farci sfuggire alcun dettaglio. A partire da come spendere parte di una cifra così importante, un vero emblema per molti! La nostra Rubrica vi propone oggi una nuova soluzione, grazie all'aiuto di Kickstarter e ad un'idea... planetaria. One Earth Message si propone infatti di registrare un nuovo messaggio da inviare nello spazio, a distanza di 40 anni dalla prima registrazione creata dalla Nasa grazie all'impegno del designer Jon Lomberg. Un privilegio che Lomberg ha voluto condividere con le persone di tutto il mondo grazie ad un progetto che prevede un goal da 72 mila dollari. Una meta ambiziosa che può contare già su quasi 13 mila dollari di versamenti e 30 giorni di tempo per poter rientrare nella storia! Ma ora, scopriamo i numeri vincenti: arrivano fra pochissimo!

