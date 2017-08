METEO/ Ecco il ciclone Poppea, è già arrivato l'autunno? (oggi, 29 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Cosa ci riservano le previsioni meteo? Il weekend sarà scenario di temporali soprattutto al nord del nostro paese dove dovrebbero esserci delle precipitazioni davvero molto importanti. Saranno conseguenze dell'arrivo del ciclone Poppea che si muoverà dal settentrione al meridione colpendo un po' tutto il paese. La sensazione è che ci sarà allerta meteo in diverse regioni con la possibilità di vedere oltre ai temporali anche grandinate e trombe d'aria. Il nord sarà colpito il primo e il due di settembre, mentre al centro-sud le cose inizieranno a peggiorare dal tre. Si teme che l'autunno sia ormai pronto a fare il suo ingresso in campo con la preoccupazione che le belle giornate siano ormai decisamente alle spalle. I venti anche saranno protagonisti a rotazione ciclonica. Saranno molto forti sul mar ligure e in generale su tutto l'alto Tirreno. Anche le temperature sono destinate a calare repentinamente con un calo che potrebbe addirittura scendere di circa dieci gradi in alcune zone.

OGGI ANCORA UNA GIORNATA DI SOLE

Le giornate come quelle di oggi, martedì 29 agosto 2017, ci fanno capire come l'estate non sia ancora finita. Infatti il sole splenderà su gran parte del nostro paese nonostante qualche temporale si inizierà a vedere. Nella mattinata sarà protagonista la pioggia sulla parte occidentale del Piemonte mentre nel pomeriggio vedremo forti temporali sul basso Lazio quasi a confine con la Campania. Le temperature continuano ad essere decisamente forti con picchi massimi di trentaquattro gradi centigradi nel pomeriggio su Roma e Firenze. Le minime inece saranno registrate nella mattinata con i venti gradi di Potenza, nessuno andrà sotto queste temperature nella giornata di oggi. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud con situazioni di mare moderatamente mosso sul versante adriatico e più tranquillità invece su quello tirrenico. Presto però le cose cambieranno con l'imminente arrivo del ciclone Poppea.

