Martirio San Giovanni Battista/ Santo del giorno, il 29 agosto si celebra il patrono dei cantori

Santo del giorno: Martirio di San Giovanni Battista

Giovanni Battista nasce nel Regno di Erode nel primo secolo avanti Cristo. Suo padre si chiama Zaccaria, mentre la madre è Elisabetta e, secondo i Vangeli, è la cugina della Vergine Maria. Fin da subito, Giovanni si mette a predicare la Parola di Dio. Nel corso del regno di Tiberio, costui allora si reca sulle rive del fiume Giordano, dove incomincia a confessare parecchia gente e a impartire a queste persone il battesimo di penitenza. Tra i battezzati del Battista, ci sarà anche Gesù, che il futuro Santo indicherà subito come il Messia. Nel frattempo, Giovanni viene a sapere che il figlio di Erode il Grande ha una relazione con la moglie del fratello, che si chiama Erodiade. A causa di ciò, il Battista accusa pubblicamente il re, dicendogli che costui non può convivere con la cognata. Il sovrano Erode Antipa allora, spinto dalla sua amante, fa rinchiudere Giovanni in carcere. Erodiade vuole inoltre che il re uccida il Battista, ma quest'ultimo non è d'accordo, in quanto Giovanni è considerato dal popolo un profeta. Successivamente Salomè, la figlia di Erodiade, nel corso di un banchetto si mette a ballare. Erode rimane colpito dalla danza della ragazza e le promette di esaudire ogni suo desiderio. Spinta dalla madre, Salomè chiede al re di uccidere Giovanni e di consegnarle la testa del profeta in un bacile. Il sovrano allora fa decapitare il Battista e consegna il suo capo alla figlia della sua amante. La ragazza allora porta la testa di Giovanni ad Erodiade, che nel vederla esulta di gioia e trafigge la lingua del profeta con un ago. Il Martirio di San Giovanni quindi si celebra il 29 agosto di ogni anno.

FESTE E SAGRE DEDICATE AL SANTO

Il 29 agosto a Ragusa si celebra il Martirio di San Giovanni. Vi è quindi una messa nella Cattedrale di San Giovanni Battista, in cui partecipano numerose autorità civili e religiose e nel corso della quale si ricorda il coraggio del Profeta, che non rifiutò mai il suo credo in Dio, andando anche incontro alla morte. Successivamente la statua del Battista viene portata in giro per le strade di questo comune siciliano. Diversi pellegrini rendono omaggio al passaggio del simulacro di Giovanni. A Ragusa, il 29 agosto, ci sono anche delle sagre, in cui viene dato modo alla gente di poter assaggiare alcuni piatti locali, come i ravioli alla ricotta e le Scacciate, che sono delle focacce al forno ripiene di patate e cavolfiori.

GLI ALTRI SANTI CHE SI FESTEGGIANO OGGI

Oltre al Martirio di San Giovanni Battista, il 29 agosto si ricordano: Sant'Adelfo di Metz, San Mederico e Santa Sabina. I Beati del 29 agosto sono: Giovanni da Perugia e Teresa Bracco.

© Riproduzione Riservata.