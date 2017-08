POLACCA STUPRATA A RIMINI/ Violentata davanti all'amico, 15 i sospettati (oggi, 29 agosto 2017)

Rimini, stuprata in spiaggia davanti all'amico (foto da Pixabay)

Un'indagine vasta, ad ampio raggio, per essere certi che il gruppo di nordafricani che ha stuprato una donna polacca davanti all'amico al Bagno 130 di Rimini venga assicurato alla giustizia. Questo è l'obiettivo degli investigatori della Squadra Mobile che, secondo Il Corriere della Sera, avrebbe stretto il cerchio attorno ad una 15ina di sospettati, senza iscriverne per ora nessuno nel registro degli indagati. La volontà è quella di arrivare a delle prove certe prima di effettuare qualsiasi tipi di provvedimento, sfruttando pure l'opportunità di analizzare le telecamere di sorveglianza, una decina, che hanno immortalato il gruppo per strada prima dell'aggressione. Le vittime, messe dinanzi ai fermi immagine, hanno confermato che le indagini della Squadra Mobile riminese vanno nella giusta direzione:"Sì, sono loro", hanno detto. Un gruppo di maghrebini, perlopiù algerini o tunisini, ben vestiti e curati, di cui non è chiara però la provenienza. Alla tesi che vuole gli aggressori "in trasferta" per spacciare droga nei locali, c'è quella che li vuole stabilmente residenti nella Riviera romagnola, frequentatori abituali dei locali di Rimini sud.

LA RAPINA POCHI GIORNI PRIMA

E questo gruppo di aggressori nordafricani, potenzialmente responsabile dello stupro ai danni della donna polacca al Bagno 130, pochi giorni prima della violenza avrebbe colpito ancora. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno ascoltato il resoconto di una coppia di turisti di Varese, che la notte del 12 agosto hanno subito una rapina con molestie sessuali ma sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo: "stiamo verificando se i responsabili possano essere le stesse persone", fanno sapere dalla Questura. Di certo c'è che esistono due testimoni, due persone che la notte dello stupro hanno incrociato il branco, le cui deposizioni , come riporta Il Corriere della Sera, sono state messe in cima al fascicolo aperto dalla Procura di Rimini per violenza sessuale e rapina. Gli inquirenti però ne sono certi: non si tratta di sprovveduti o senzatetto. Il branco era composta da persone che comunque fanno uso regolare di sostanze stupefacenti e dedito allo spaccio.

