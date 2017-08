TORO INCORNA L'ANIMALISTA/ Video, interrompono la corrida, ma il toro non capisce che sono dalla sua parte

Foto Pixabay

Per un toro evidentemente non esiste differenza tra un torero, quello che deve ucciderlo, e un animalista, quello che lo vuole salvare. Quando è infuriato, qualunque cosa si muova davanti e intorno a lui è sufficiente a farlo scatenare. Ma questo i due animalisti che hanno fatto intrusione durante una corrida a Carcassone nel sud della Francia (per legge è vietato interromperle) al grido di "stop alle corride" evidentemente non lo sapevano, o pensavano che il loro gesto bastasse a farsi buono l'animale.

Il quale, lasciando perdere il torero, quando li ha visti fare irruzione ha pensato bene di incornarli tutti e due. "Miura" così si chiama l'animale, ha puntato soprattutto il ragazzo, lo ha rincorso, gettato in aria con una potente incornata e cominciato a calpestarlo. Tutti si sono mossi in suo aiuto, anche il torero sventolando il suo mantello per attirare l'attenzione del toro e distrarlo dal continuare a colpire l'attivista. Il quale è stato salvato, qualche botta pesante e un breve ricovero in ospedale. La sua collega invece come vuole la legge arrestata. Appartenevano al gruppo anti corride Crac. E pensare che non è raro vedere sui social network, quando un torero viene ucciso dall'animale, applausi e felicitazioni per la sua morte da parte degli animalisti. Questa volta i due si spera ringrazieranno il torero e gli addetti alla corrida per aver salvato loro la vita.





© Riproduzione Riservata.