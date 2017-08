Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord: missile attraversa il confine del Giappone

Terza Guerra Mondiale, Pres. Corea del Sud Moon Jae-in (LaPresse)

La Corea del Nord non sembra avere alcuna intenzione di raccogliere gli inviti alla moderazione e al dialogo lanciati di recente. Anzi, a lanciare ci ha pensato proprio Pyongyang, con un nuovo razzo sparato verso i confini giapponesi, con i sistemi d'allarme nipponici che si sono attivati all'unisono non appena il missile ha superato i confini settentrionali del paese. L'episodio è avvenuto alle ore 22.57 in Italia (le 5.57 del mattino in Giappone) ma da Tokyo non sono state prese contrimisure per abbattere il missile. Il premier Shinzo Abe ha rilasciato però una dichiarazione sull'accaduto, sottlineando come il Giappone farà di tutto per garantire la sicurezza dei propri cittadini, non lasciandosi quindi intimidire dai lanci compiuti da Pyongyang. Si tratta però di un episodio che alimenta considerevolmente la tensione nella regione, e va controcorrente rispetto agli appelli alla moderazione lanciati a livello internazionale negli ultimi giorni. (agg. di Fabio Belli)

SEUL INVITA AL DIALOGO

È il dialogo e non le bombe la soluzione alla crisi nordcoreana: torna a parlare il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in e lo fa cercando di allontanare i venti odiosi di possibile terza guerra mondiale. Tra Trump e il dittatore Kim Jong-un la linea del dialogo resta appesa ad un filo anche se il leader di Seul è convinto che quel filo si debba rafforzare sempre di più: «La completa soluzione della questione atomica nordcoreana sarà con il tempo ottenuta mediante trattativa», fa sapere il presidente all’agenzia di stampa Reinhap. Misure dettagliate per poter favorire un processo il più possibile allargato sulla rinuncia al programma nucleare in fasi che la Corea del Nord non intende per ora accettare. Il dialogo tra le due Coree con l’arrivo del nuovo presidente cattolico eletto si è rafforzato anche se finora di significative conquiste a livello diplomatico non si è arrivati ad elementi clamorosi. I prossimi mesi saranno decisivi, specie se la Russia dovesse spingere con Trump proprio per “ascoltare” maggiormente le richieste diplomatiche della Sud Corea.

LA GERMANIA “MEDIA” PER LA RUSSIA

Mentre la crisi nel Pacifico rischia di portare ad una seria guerra mondiale contro la Corea del Nord, è il rapporto assai delicato tra Usa e Russia a preoccupare maggiormente la comunità internazionale che guarda alle ultime sanzioni contro Mosca con timore per possibili conseguenze anche sullo stesso piano nordcoreano (con Putin non più così schierato a favore di Trump nello scontro con il regime di Pyongyang). Per questo motivo il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, è stato inviato dalla Cancelliera Merkel a Washington per discutere con il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson proprio sul difficile rapporto tra le due superpotenze mondiali. Non solo, le sanzioni contro la Russia colpiscono anche alcune importanti tratte commerciali tra Ue (e soprattutto la Germania) e Mosca: secondo quanto riferito dal funzionario degli Esteri, Rainer Breul, i due diplomatici nel loro vertice discuteranno anche di «Corea del nord, Afghanistan e dell'accordo nucleare iraniano».

