AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidenti su A1 e A22 (ultime notizie, oggi 3 agosto 2017)

Traffico autostrade, casello - La Presse

AUTOSTRADE, BRUTTO INCIDENTE SULL'A1 MILANO-BOLOGNA E CODA DI 3 KM

Nella notte si è verificato un brutto incidente stradale sull'A1 Milano-Bologna. Questo ha portato al formarsi di tre chilometri di coda tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia. Non sono state rese note le dinamiche dell'incidente in questione e soprattutto nemmeno se chi vi è stato coinvolto ha riportato ferite più o meno gravi. Il portale istituzionale, Autostrade.it, è sicuramente un punto di riferimento importante anche per la giornata di oggi, giovedì 3 agosto 2017, quando chi dovrà passare per quel tratto potrà andare a capire con attenzione se ci saranno ancora dei problemi in merito. Sicuramente saranno poi rese note con più precisione le dinamiche e i dettagli legati a questo incidente che ha portato l'intervento degli additti ad autostrade per l'Italia. Il formarsi di una coda così lunga infatti ci dice che sul tratto è stato necessario l'intervento di professionisti per spostare magari veicoli non in condizione di andare avanti nel loro tragitto.

TRAFFICO, CODA DI 2 KM SULL'A22 BRENNERO-MODENA PER UN INCIDENTE

Nella tarda serata di ieri si è creata una coda di oltre due chilometri sull'A22 Brennero-Modena al chilometro 142 direzione Brennero tra Rovereto nord e Trento sud. Chiunque dovrà passare lungo questo tratto dovrà controllare con grande attenzione il portale istituzionale, Autostrade.it, per vedere se ci saranno probabilmente delle complicazioni ancora nella mattinata di oggi. Il sito in questione non ha riportato nessuna informazione sulle dinamiche dell'incidente e se ci fossero feriti meno o più gravi. Sicuramente per formarsi due chilometri di coda ci saranno stati dei problemi abbastanza importanti sulla carreggiata con l'intervento immediato dei mezzi di soccorso di Autostrada per l'Italia che sono sempre molto efficienti. Nella giornata di oggi, giovedì 3 agosto 2017, saranno sicuramente resi noti maggiori dettagli sperando che nessuno abbia riportato dei problemi fisici importanti.

© Riproduzione Riservata.