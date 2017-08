INCENDIO A GROSSETO/ Video, fiamme vicino ad un centro commerciale: chiuso tratto Aurelia (ultime notizie)

Incendio a Grosseto (Twitter)

Grave incendio a Grosseto, in piena Maremma, da questa mattina quando un rogo è stato appiccato, probabilmente ancora da un piromane, vicino ad un centro commerciale: dai primi allarmi scattata in mattinata, pare che sia un vivaio tra la zona del Maremà e la variante dell’Aurealia con due fronti del fuoco che si sono evoluti fino a questo mezzogiorno. Da un lato la bretella della strada statale n.1, dall’altro l’area vicino al centro commerciale Maremà all’uscita dell’Aurelia. Come riporta il quotidiano locale Il Giunco.net, la sensazione è che l’intera città di Grosseto nelle ultime ore - già ieri erano stati attivati i primi roghi preoccupanti - sia sotto la stretta e la morsa degli incendi, ripetiamo di natura molto probabilmente dolosa. «Un giorno brucia San martino, l’altro Marina di Grosseto, poi il diversivo, e ancora Marina e poi Roselle. Un cerchio attorno al capoluogo, una morsa di fuoco e fumo» spiegano i colleghi del Giunco, che hanno postato anche un video con le fiamme che divampano in una sterpaglia vicino al vivaio (come vedere qui sotto).

INCENDIO A GROSSETO, VIDEO: ROGO VICINO A CENTRO COMMERCIALE

RIAPERTA CORSIA DELL’AURELIA

In un primo momento l’Anas aveva diffuso questo avviso per preservare gli automobilisti dall’incendio divampato nella zona Nord vicino all’uscita dell’Aurelia: «a causa dell'incendio è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 Via Aurelia a Grosseto, in direzione Roma. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincoli di Grosseto Nord (km 188)». Ora però, nelle ultime ore, è stata data notizia di un ridimensionamento dell’emergenza, almeno dal punto di vista del traffico: è stata infatti parzialmente riaperta con la sola possibilità di usare la corsia di sorpasso, la Variante Aurelia prima completamente chiusa in direzione Roma. Secondo le informazioni fornite dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, le fiamme stanno riguardando un'area di sterpaglie in località Commendone, tra lo svincolo Grosseto Nord e Grosseto Centro in direzione Sud. Come riportano anche i primi testimoni sui social, sul posto del rogo sono al lavoro due elicotteri, squadre a terra di volontari e ovviamente Vigili del fuoco.

