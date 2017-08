LUCIFERO/ Anticiclone, anche di notte temperature record: 31 gradi a Bologna!

Meteo, Lucifero ruggisce anche di notte (foto LaPresse)

Che l’anticiclone Lucifero rappresenti il picco del caldo di questa estate e che terrà sotto un’atmosfera bollente l’Italia almeno per un’altra settimana, è stato ormai detto in tutte le salse. In attesa però delle temperature record che dovrebbero farsi registrare in quasi tutte le principali città della Penisola tra giovedì e venerdì, vale la pena di analizzare il fenomeno dell’afa notturna che potrebbe disturbare le notti di molti italiani, almeno finché l’estate non deciderà di “spezzarsi”, facendo diventare un ricordo l’azione dei terribili anticicloni africani, arrivati con Lucifero alla loro quinta ondata di calore della stagione. Il caldo soffocante notturno raggiungerà dei picchi estremi come i 31 gradi fattisi registrare alle ore 23 di mercoledì a Bologna. Una temperatura che sicuramente rende l’aria pesantissima e il riposo notturno quasi impossibile, soprattutto se abbinati ad alti tassi di umidità causati dal calore giornaliero.

LUCIFERO FA LA VOCE GROSSA

ANCHE DI NOTTE TEMPERATURE RECORD

A Bologna e Ferrara questo fenomeno sta raggiungendo i picchi massimi, con l’entroterra emiliano che si sta rivelando la regione maggiormente in difficoltà in questa ennesima, potentissima ondata di calore che sta investendo l’Italia. L’umidità di notte fa salire il suo tasso anche oltre il 70%, e questo contribuisce ad aumentare quella che viene chiamata “temperatura percepita”. In tutta Italia i valori delle temperature minime notturne in questi giorni non scenderanno mai sotto i 24 gradi, e al Sud sarà la norma avere minime fra i 28 e i 29 gradi, anche se come detto i picchi assoluti si toccheranno in Emilia. Da segnalare anche come le temperature in montagna siano elevatissime rispetto alle medie stagionali, e anche chi fosse andato a cercare refrigerio sopra i 1600 metri di quota, troverà comunque temperature appena al di sotto dei 20 gradi. Insomma, Lucifero ha tutta l’intenzione di fare la voce grossa anche a lungo, e soprattutto di non concedere nessuna tregua neanche di notte.

