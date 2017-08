Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 3 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 92/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, VERSO I NUMERI VINCENTI

Si aprono i battenti di una nuova estrazione di Lotto e 10eLotto: sarete fra i vincitori? Questa sera scopriremo il verdetto della Fortuna, che potrebbe decidere di farvi un bel regalo. In palio tanti e ricchi premi, come dimostra l'esito dell'ultimo concorso. La vincita maggiore è stata conquistata da Salerno, grazie ad un giocatore che con il 10eLotto e modalità frequente è riuscito a portarsi a casa circa 80 mila euro. Più di 53 mila euro sono stati invece destinati a due appassionati dei giochi Sisal, grazie a due giocate Oro e due 7 centrati a Borgo Stazione, nel maceratese, ed in provincia di Monza, a Besana in Brianza. La vincita più alta del Lotto ha invece portato sul podio un fortunello di San Giuliano Milanese, in provincia del capoluogo lombardo. La giocata su Firenze ha premiato infatti il giocatore in questione con 23.750 euro, grazie ad un terno e tre ambi. Si respira aria di festa anche a Roma ed in provincia di Torino, a Giaveno, grazie a due vincite gemelli del valore di 21.660 cadauna.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT E LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Finalmente il Jackpot si è affacciato all'orizzonte del Superenalotto. Le speranze di tutti i giocatori non sono state vane, o meglio il fortunello in questione può finalmente gridare vittoria a nome di tutti coloro che in tanti mesi hanno cercato di conquistare il montepremi. Il bottino supera i 77,7 milioni di euro: una sestina vincente che va quindi ad azzerare il primo premio in palio del gioco Sisal. Nel concorso di questa sera, il bottino più alto potrà contare quindi su 17,2 milioni di euro. Nell'ultimo appuntamento con il gioco, anche le altre quote minori hanno regalato ricchi premi a tutti gli appassionati. Al secondo posti della classifica vincite si è posizionato infatti il 5 da meno di 12 mila euro, conquistato da 14 giocatori. Al terzo troviamo invece il 4+ che 8 vincitori hanno conquistato e del valore di 11,2 mila euro. 1.294 euro per i 219 giocatori che hanno centrato il 3+, mentre 1.503 appassionati hanno portato a casa 112 euro a testa grazie al 4. Scende ancora di qualche punto il premio del 3, pari a 12,94 euro e destinato a 39.471 giocatori. Il 2 rimane invece sulla cifra tonda di 5 euro, indovinato da 434.342 appassionati, contro i 23.885 che hanno ottenuto la stessa cifra grazie allo 0+. 2.582 hanno infine registrato la vincita di 100 euro del 2+ e 12.462 giocatori sono stati premiati con 10 euro cadauno grazie all'1+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri del Lotto sono sempre più ricercati, soprattutto se parliamo di quelli vincenti. Nessuno purtroppo ha la possibilità di prevedere con certezza quale sarà il verdetto del concorso, anche se molti si affidano ai maxi sistemi oppure alla smorfia napoletana. L'antico oracolo partenopeo sarà al nostro fianco anche oggi per individuare i possibili numeri vincenti nella news che abbiamo scelto per voi. Ci spostiamo fino a Disneyland, meta preferita da grandi e da piccini e soprattutto da una persona in particolare. Sembra infatti che un 44enne californiano abbia ormai la tradizione di recarsi al parco divertimenti ogni giorno, da cinque anni a questa parte. Una specie di rituale che non l'ha ancora annoiato e che è iniziato nel 2012, in seguito al ricevimento di un ingresso annuale come regalo natalizio. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il parco, 60, il divertimento, 36, la California, 26, il biglietto, 49, ed il Natale, 25. Come Numero Oro scegliamo invece il mese di gennaio, 1.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

La vincita del Jackpot del SuperEnalotto non scoraggerà di certo tutti i giocatori che anche oggi si piazzeranno di fronte al televisore per assistere alla nuova estrazione. La sestina vincente può ancora riservare delle sorprese: non è detto infatti che non venga estratta proprio questa sera. Anche se il bottino in questo caso è meno generoso rispetto al precedente, si parla comunque di svariati milioni di euro. Una cifra che per molti rappresenta un sogno, una sfida. Ecco perché pensare subito su quale progetto investire parte del nostro bottino si rivelerà di certo una mossa vincente. Oggi parliamo di e-Skin, uno degli ultimi progetti presenti su KickStarter e che ci parla di realtà virtuale. Il dispositivo permette infatti all'utente di immergersi in un'esperienza alternativa grazie ad una camera che catturerà ogni più piccolo movimento corporeo. 34 giorni di tempo per raggiungere il goal da 50 mila dollari: i numeri vincenti invece vi attendono fra pochissimo!

