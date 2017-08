Morfina, neonato in overdose/ Infermiera arrestata a Verona: “il bimbo era rognoso…” (ultime notizie)

Infermiera provoca overdose a neonato (Pixabay)

Giungono intanto dettagli in più dalla Polizia di Stato riguardo l’infermiera arrestata a Verona: per prima cosa, non era la prima volta che somministrava morfina o in generale altre benzodeazepine ai bambini del reparto di neonatologia dell’Ospedale Civile di Verona: in particolare, nel caso del neonato ricoverato lo scorso 19 marzo per cui ora la donna 43enne è stata arrestata, aveva nei giorni precedenti commentato con le colleghe che quel bambino era “particolarmente rognoso”. Non solo, « La stessa aveva confidato ad un’altra infermiera di fare abituale utilizzo di morfina e benzodeazepina, pur in assenza di prescrizione, somministrandola ai neonati per via orale o nasale per metterli tranquilli, nella convinzione dell’insussistenza di concreti pericoli», spiega ancora la Polizia mentre è in corso la Conferenza Stampa presso la Questura di Verona. I poliziotti della Squadra Mobile di Verona, dalla segnalazione dell’Asl nella notte tra il 19 e 20 Marzo, hanno verificato che il neonato, poco prima dell’episodio, era «in pieno benessere, non assumeva alcun farmaco ed era programmata la sua dimissione per il giorno successivo».

INFERMIERA ARRESTATA, HA PROVOCATO OVERDOSE MORFINA AD UN NEONATO

ECCO COSA È SUCCESSO

Shock a Verona per una notizia che ha sconvolto la cronaca locale questa mattina: la Polizia di Stato ha arrestato una infermiera in servizio dell’Asl di Verona perché avrebbe dato una dose eccessiva di morfina - in totale assenza di prescrizione medica e senza necessità terapeutiche - provocando una grave overdose al bimbo da poco nato. In seguito all’overdose di morfina sarebbe arrivato anche un importante arresto respiratorio, che però dalle prime informazioni che filtrano da Rai News 24 non avrebbero provocato la morte. Anzi, il piccolo è salvo e ora fuori pericolo, ma resta ovviamente gravissimo il gesto che ha portato all’overdose: come riporta la stessa Polizia di Stato in un comunicato ufficiale, «La Polizia di Stato di Verona ha arrestato un’infermiera in servizio presso la locale ASL, per aver somministrato morfina ad un neonato, in assenza di prescrizione medica e senza necessità terapeutiche, provocandogli un’overdose con importante arresto respiratorio».

CONFERENZA STAMPA POLIZIA ALLE 11.30

A quanto emerge, l’infermiera è stata arrestata in esecuzione di una ordinanza cautelare, e dunque ora rimane in carcere, emessa dal gip di Verona Livia Magri, su richiesta specifica del pm Elivra Vitulli. Il caso incredibile avrà certamente conseguenze importanti e le prossime ore saranno decisive per capire i motivi all’origine di un gesto folle che ha messo a rischio la vita di un neonato innocente. In particolare, alle ore 11.30, i particolari dell’indagine saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso la Questura di Verona. Al momento non è stata fornita l’identità dell’infermiera arrestata e non sono emersi altri particolari nell’inchiesta appena scattata.

© Riproduzione Riservata.