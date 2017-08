NASA CERCA MEN IN BLACK/ Annuncio di lavoro: 187mila dollari all'anno per difendere la Terra dagli alieni

Nasa cerca "Men in Black" (Foto: LaPresse)

La Terra va protetta dagli alieni. No, non è uno scherzo. Né è l'inizio della trama di un film di fantascienza. È lo scopo che dovrà prefiggersi la figura ricercata dalla Nasa. L'agenzia spaziale americana sta cercando un Planetary Protection Officer, con il compito di impedire che gli extraterrestri contaminino il nostro pianeta. Forse in questo momento state pensando a Men in Black e in effetti la figura professionale ricercata dalla Nasa non ha compiti così dissimili dai protagonisti della saga. La Nasa sta cercando una persona che abbia una «conoscenza avanzata di Protezione Planetaria» ed «esperienza nella pianificazione e implementazione di programmi spaziali», perché il compito principale di chi verrà assunto sarà quello di scongiurare contaminazioni biologiche derivanti da «esplorazione spaziale e robotica».

ALLA NASA SERVE QUALCUNO CHE CI DIFENDA DAGLI ALIENI

OFFERTA DI LAVORO ONLINE

L'agenzia spaziale americana fa sul serio: ha pubblicato un vero e proprio annuncio di lavoro sulla bacheca online di USAJobs, il sito ufficiale del governo degli Stati Uniti dove si trovano opportunità di lavoro nelle organizzazioni e agenzie federali. Un'offerta di lavoro interessante per chi riesca a soddisfare i requisiti richiesti, visto che la paga è compresa tra i 124,406 e i 187,00 dollari all'anno. Il contratto però non è a tempo indeterminato: il primo sarà triennale, in caso di conferma verrà esteso per altri due anni. La responsabilità però è importante: bisogna difendere la Terra. Se siete convinti di avere i requisiti di richiesti, potete inviare il vostro curriculum alla Nasa, ma dovete fare in fretta: la scadenza per l'invio è fissata al 14 agosto 2017.

