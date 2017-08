SCIOPERO MEZZI 4 AGOSTO/ Napoli e Firenze, trasporti pubblici locali ko: linee, info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi 4 agosto 2017 (LaPresse)

L’estate è in pieno svolgimento ma gli scioperi non sono certo finiti: dopo il caos a Linate e Malpensa del 1 agosto, nuovi problemi questa volta ai mezzi pubblici per la giornata di domani 4 agosto: a Napoli e a Firenze la protesta di alcune sigle sindacali porterà disagi per i trasporti pubblico locali per 4 ore in totale. Per quanto riguarda lo sciopero sotto il Vesuvio, si prospetta una difficile giornata per turisti e cittadini, visto lo sciopero dell'EAV per 4 ore proclamato dalle sigle OO.SS. UILT, UGL FNA, FAISA CISAL. La fascia oraria dello sciopero è quella che va dalle ore 9:30 alle ore 13:30: l’Ente Autonomo Volturno ha comunque confermato le corse di garanzia in determinate fasce orarie. Per quanto riguarda Firenze invece, lo sciopero sarà sempre di 4 ore ma dalle 8.30 fino alle 12.30 e si fermerà il personale della GEAF con i lavoratori delle sigle OSP USB LAVORO PRIVATO. Anche qui fasce di garanzia protette, non dovrebbero però esserci i disagi di Napoli visto che la dimensione della protesta prende una fascia minoritaria del trasporto pubblico fiorentino, a differenza di quanto avverrà nella città partenopea.

SCIOPERO MEZZI DOMANI 4 AGOSTO 2017 A NAPOLI E FIRENZE

LE LINEE COINVOLTE

Nello sciopero che domani vedrà coinvolto alcune linee di mezzi pubblici a Napoli, i maggiori disagi si avranno con le Linee Vesuviane, come annunciato dalla stessa EAV con un comunicato pubblicato e disponibile sul portale online: ecco le ultime partenze garantite prima dello sciopero. «Da Napoli per: Sorrento (9:09); Sarno (9:02); Baiano (9:18); Poggiomarino (9:25); San Giorgio via Centro Direzionale (8:41); Acerra (9:04). Per Napoli da: Sorrento (9:07); Sarno (8:49); Baiano (9:02); Poggiomarino (9:04); San Giorgio via Centro Direzionale (9:19); Acerra (9:18)». Disagi per lo sciopero mezzi anche sulle Linee Flegree, con le ultime partenze garantite prima della protesta che risultano «da Montesanto per: Torregaveta (8:01); Fuorigrotta (9:21); Licola (8:03). Per Montesanto da Torregaveta (8:40); Licola (8:43). Per Fuorigrotta da: Torregaveta (9:00)». Si conclude con le linee metropolitane, con le ultime partenze garantite che saranno da Aversa per Piscinola alle 9:00) per Aversa da Piscinola invece alle 9.15.

© Riproduzione Riservata.