SKYPE DOWN/ Oggi 3 agosto: chat e videochiamate non funzionano (ultime notizie)

Skype Down oggi 3 agosto

Ci risiamo, purtroppo: Skype non funziona da qualche ora questa mattina, 3 agosto 2017, e il web di nuovo viene invaso dall’hashtag “Skype Down” di tantissimi utenti che per lavoro e per motivi personali utilizza spesso il celeberrimo servizio di messaggistica e videochiamate di proprietà di Microsoft. Da qualche ora infatti le comunicazioni sono o del tutto precluse o in parte danneggiate dai continui scollegamenti con la rete sia wifi che 4G: gli utenti sono inferociti visto che la situazione di “down” va avanti almeno dalle 10 di questa mattina e di comunicati ufficiali dal gigante di Redmond ancora non ne sono arrivati. I disservizi sono sparsi in tutto il Paese, e anche in alcune zone della Gran Bretagna: resta dunque praticamente impossibile cominciare con Skype in questo momento, sia se si scambiano messaggi che con tentativi di videochiamata.

SKYPE NON FUNZIONA: DOWN OGGI 3 AGOSTO, I MOTIVI

QUALI I PROBLEMI RISCONTRATI

I maggiori problemi riscontrati dagli utenti di Skype in questo momento sono divisibili in due macro categorie: a livello locale e a livello di problemi al software. Nel primo caso infatti vari problemi di varia natura sono diversi a seconda della zona d’Italia in qui la connessione a Skype fatica a rimanere “intatta”: per motivi ancora noti, ci sono alcune aree del Nord Italia dove il problema resta principalmente sui messaggi inviati, mentre al centro e al Sud i problemi sembrano invece più diretti alle videochiamate, Il problema invece di “contenuto” è spiegabile in più disagi: si va dalla chat che non riesce ad aggiornarsi, passando le conversazioni che vengono bloccate solo tra “singoli” e non di gruppo, fino alla totale disconnessione del server mentre si naviga improvvisamente. Da ultimo, il caricamento di Skype risulta ritardato di svariati secondi, con la classica “rotella” di upload ben evidente nella schermata di utilizzo: al contrario, la ricezione delle note non desterebbe particolare preoccupazione. Nelle prossime ore vi aggiorneremo con tutte le ultime dello Skype Down, specie se tornerà ad essere funzionante con molte aziende che lavorano con comunicazioni interne su Skype che sono giustamente costrette ad ore di costante disagio.

© Riproduzione Riservata.