TERZA GUERRA MONDIALE/ Sanzioni alla Russia: Trump ‘controvoglia’ e il Cremlino… pure!

La terza guerra mondiale come pericolo resta tale, ma la “seconda guerra fredda” al momento viene rimandata. O almeno, a leggere bene tra le righe, l’atto di firma delle sanzioni Usa alla Russia (ma anche a Cina, Iran e Corea del Nord) somiglia tanto ad una ripicca del Congresso Usa contro il presidente Trump che con la Russia è implicato nel presunto scandalo “RussiaGate”, piuttosto che una vera minaccia o scontro tra Putin e il tycoon repubblicano. Riassumiamo: dopo una settimana Trump ha firmato le sanzioni commerciali contro Russia, Cina, Iran e Pyongyang in pratica imposto dal voto frettoloso e approvato subito del Congresso, che tra l’altro limita l’azione della stessa Casa Bianca. Il suo commento è stato alquanto “svogliato”: «provvedimento significativamente imperfetto e contiene parti chiaramente incostituzionali, il Congresso non è stato neanche in grado di approvare la riforma sanitaria dopo sette anni». Trump nello specifico attacca il Parlamento di avere limitato il suo potere esecutivo oaffermando che ciò rende più difficile raggiungere accordo fruttuosi per il popolo americano. Ma sottolinea che nonostante queste mancanze ha comunque deciso di firmare il testo "in nome dell'unita' nazionale”. La replica della Russia è altrettanto svogliata: «Non è una notizia perché il disegno di legge è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti e con la firma o senza la firma del presidente diventerà automaticamente una legge. Non cambia nulla», spiega Peskov, portavoce del Cremlino. Nè Trump né Putin insomma sarebbero ai ferri corti, con la scongiura, almeno in questo momento, di uno scontro furo tra le due superpotenze. La guerra mondiale resta un problema gravissimo (come denotano le altre sanzioni) ma la guerra fredda, almeno questa volta, potrebbe essere stata “svogliatamente” rinviata.

TERZA GUERRA MONDIALE: USA VS RUSSIA, MA TRUMP…

MEDIA PECHINO: "TRUMP È UN PRINCIPIANTE"

La terza guerra mondiale sotto forma militare e perché no anche economia: le sanzioni Usa contro Cina, Corea e Russia non vengono, ovviamente, digerite bene dai diretti interessati che in maniera e forme diverse replicano anche piuttosto duramente all’onta avanzata da Trump. Oggi è il turno della Cina, che in particolare è stata attaccata pubblicamente da Trump via Twitter per “non aver combinato nulla sulla questione Nord Coreana”. Risponde con garbo il Governo di Pechino: «Il commercio bilaterale tra Cina e Usa e la crisi di Pyongyang sono due questioni scollegate tra di loro, la Cina continuerà a lavorare assieme alla comunità internazionale per promuovere la denuclearizzazione della penisola coreana, e vuole lavorare assieme agli Stati Uniti per uno sviluppo più equilibrato del commercio bilaterale», spiega il vice ministro del Commercio, Qian Keming. Ma è il quotidiano Global Times ha scatenare la bufera lanciando contro gli Usa quello che il Governo istituzionale, ad oggi, non può dire: «è ridicolo per Washington collegare la questione nucleare nord-coreana al commercio Cina-Usa. Si spera che l’amministrazione Trump si attenga al principio del rispetto reciproco», e poi ancora, «Trump è un presidente principiante se pensa che la Cina può facilmente risolvere la questione del nucleare di Pyongyang».

