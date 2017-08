ARKET/ H&M lancia il nuovo brand di abbigliamento e lifestyle: consegne anche in Italia

Arket, il nuovo brand di H&M (Foto: da Instagram)

Arket è pronto a rivoluzionare il mondo dello shopping: il nuovo marchio lanciato da H&M non propone solo collezioni d'abbigliamento, ma anche due sezioni speciali. Questa nuova griffe ne lancia una dedicata alle ricette, offrendo suggestioni sui prodotti da acquistare per cucinare, un'altra sulle miscele di caffè svedese Johan & Nystrom. Negli store, dunque, non solo capi d'abbigliamento ma anche libri e caffè, visto che nei negozi saranno presenti dei bistrot bar. Arket si presenta come qualcosa di più di un brand retail, quindi in maniera differente rispetto alle altre griffe di successo del portfolio H&M (Cos, Cheap Monday, Monki, & Other Stories e Weekday). Lo shopping diventa dunque un'esperienza da vivere. Cosa bisogna aspettarsi allora da Arket? La linea d'abbigliamento avrà uno stile nordico e minimale, accessibile a tutti, ma un po' più costoso di H&M. Ciò vale anche per i complementi d'arredo, gli accessori per il living e per la cucina: si rispettano i canoni del design nordico degli anni '20 e '30. Arket vuol dire "foglio di carta" in svedese: il simbolo perfetto per esprimere un marchio che vuole offrire ai suoi clienti la possibilità di appuntare (e realizzare) i loro desideri.

LA PRIMA BOUTIQUE A LONDRA: LE PROSSIME APERTURE

Arket lancerà la sua prima collezione nei primi giorni di settembre, quindi potrete dare un nuovo stile al vostro abbigliamento autunnale. C'è ovviamente grande curiosità attorno a questo brand di H&M, nonostante le polemiche in Italia per la chiusura di quattro punti vendita, tra cui i due storici di Piazza San Babila e Corso Buenos Aires a Milano. In Europa entro la fine dell'anno nasceranno ben 18 negozi Arket. Il primo è stato lanciato a Londra il 25 agosto scorso: se siete da quelle parti, o contate di andarci, passate dalla popolarissima Regent Street, dove hanno occupato uno spazio di 1000 mq. La prossima apertura è fissata per il primo settembre a Copenhagen. Nelle prossime settimane a Bruxelles, Monaco e ancora Londra, ma a Covent Garden. Intanto potete scoprire Arket online (qui il sito ufficiale), dove potete già conoscere le linee e caratteristiche del brand. L'offerta negli store non comprende solo articoli marchiati Arket, ma troverete anche proposte di altri brand. Consegnano già in Italia, quindi potete già cominciare a "scrivere sul vostro foglio di carta".

© Riproduzione Riservata.