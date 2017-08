AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: auto perde lamiere sull'A55 (ultime notizie, oggi 30 agosto)

Traffico - La Presse

Ieri pomeriggio è successo qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere sulle autostrade italiane. Sull'A55 c'è stata grande paura perché una Renault Clio che viaggiava verso Torino ha perso delle lamiere metalliche. Questo è capitato tra gli svincoli di Volvera e Gerbole. Sono cadute contro una Volkswagen Polo che la seguiva subito dietro. Per circa un'ora, come riporta Torino Today, i tecnici dell'Ativa hanno dovuto canalizzare la viabilità su una sola corsia per evitare altri problemi. Per fortuna i due conducenti non hanno riportato ferite se non una grande paura anche se un italiano di cinquantotto anni è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di San Luigi di Orbassano. Sicuramente ora il conducente della Clio che ha perso le lamiere passerà dei guai per quanto accaduto. Non è noto se nell'incidente in questione siano stati coinvolti altri mezzi, comunque la situazione è stata veramente di forte disagio e grande preoccupazione.

TRATTI CHIUSI E CANTIERI

Nella notte come ogni giorni ci sono stati diversi cantieri per i lavori sulle autostrade italiane che hanno portato alla chiusura di alcuni tratti. Il sito istituzionale, Autostrade.it, è un ottimo strumento perché evidenzia le situazioni di grande difficoltà e inoltre è aggiornato in tempo reale fornendo anche dei consigli. Andiamo però a vedere da vicino alcune delle situazioni in questione. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno al chilometro zero dove troveremo fino alle sei chiuso il tratto tra Napoli via Marina e Napoli centro. Si passa poi al chilometro 22.6 direzione Reggio Calabria dove troveremo chiusa l'entrata di Castellammare di Stabia. La situazione però che mette più preoccupazione è quella dell'A22 Brennero-Modena dove per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Nodo A22/A4 Torino-Triete e Nogarole Rocca dove però non c'è scritto l'orario di riapertura. Sarà quindi importante soprattutto nella mattinata cercare di seguire le evoluzioni se si dovrà passare per i tratti indicati.

