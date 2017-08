Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (conc 234/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Ultima estrazione di agosto per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che promette di arricchire i suoi fortunati appassionati. È fissato per stasera, come ogni mercoledì, l'appuntamento con la fortuna: da chi si presenterà? L'indirizzo giusto è quello dei numeri vincenti, quindi se la vostra giocata presenterà la combinazione fortunata avrete modo di accogliere la dea bendata nella vostra vita. E così potrebbe chiudersi un mese generoso, nel quale però nessuno è riuscito ad essere protagonista indovinando i numeri estratti. Non è tardi per cambiare le carte in tavola, è sempre l'occasione giusta per vincere. Ne sanno qualcosa i sei che la settimana scorsa hanno vinto 1.610,70 euro grazie al 5. Non è ancora chiaro se sia più grande l'amarezza per il mancato 6, mancato per un solo numero, o se sia maggiore la soddisfazione per aver vinto comunque una somma che può fare comodo in questi tempi difficili.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Indovinare tutti i numeri vincenti è fondamentale per trionfare nell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, ma non è l'unica strada per vincere. Lo dimostrano i fortunati della settimana scorsa di cui vi abbiamo parlato sopra. Questo perché si può vincere anche con il 5, 4, 3 o realizzando solo il 2. L'obiettivo comunque deve essere fare il meglio possibile: questo l'approccio migliore all'estrazione odierna. Anche perché i premi cambiano a seconda che venga o meno indovinata la combinazione fortunata. Cosa vuol dire? La spiegazione è semplice: se viene azzeccata la sestina fortunata, al 6 viene riservato il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Ma se invece nessuno realizza il 6, le percentuali cambiano: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. i numeri che in questa fase ci interessano sono quelli vincenti. Prima di focalizzarci sull'estrazione di oggi, vediamo cosa è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 233 sono stati 28-43-44-46-64-87. L'attesa finirà presto, e allora buona fortuna!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

