Incidente stradale/ Salerno, scontro auto-scooter: una ragazza ferita grave (oggi, 30 agosto 2017)

Grave incidente stradale avvenuto nella notte a Pagani, in provincia di Salerno: secondo quanto raccolto dalle prime testimonianze di Salerno Today, una ragazza alla guida del suo scooter Vespa stava percorrendo via Guerritore quando una Fiat Punto, dove viaggiavano due persone, l’ha colpita con un impatto violentissimo, facendola sbalzare a terra e sbattendo la testa veementemente. Il grave incidente ha visto, prima dell’impatto a terra, lo scontro sul parabrezza dell’auto: in questo momento le condizioni della ragazza sono molto gravi anche se non si hanno notizie su eventuali rischio della vita per questa sfortunata giovane salernitana trasportata subito dai soccorsi all’Umberto I. Non è chiara ancora la dinamica e le responsabilità dell’impatto, anche se pare che alla base dell’incidente vi sia un problema riscontrato nella precedenza non data da uno dei veicoli.

ROMA, VIGILE AGGREDITO MENTRE STENDEVA IL VERBALE

Gravissimo è invece l’episodio avvenuto in piena Roma, a Piazza Cavour, nella notte appena passata: un vigile ha fermato un motociclista forse per eccesso di velocità nel quartiere Prati. A quel punto, ha iniziato a stendere il verbale ma il centauro, innervosito dai tempi “lunghi” della scrittura ha volontariamente spezzato un braccio al vigile urbano, all’inizio preso di sorpresa dall’aggressione assurda ricevuta. «Quanto è successo questa notte ad un nostro agente della Polizia Locale è intollerabile» ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi all’Ansa. Il primo cittadino della Capitale ha poi rivolto un accorato appello all’intera cittadinanza, «Una inaudita violenza che ha colpito in pieno centro chi compie quotidianamente il proprio servizio a favore della comunità. A nome di tutta la città voglio non solo esprimere la totale e sincera solidarietà al vigile e a tutto il corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, ma voglio assicurare che saremo sempre al fianco di chi con diligenza e caparbietà lavora per rispetto delle norme e della legalità».

