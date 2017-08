METEO/ Il ciclone Poppea anticipa il suo arrivo, pioggia e freddo già da domani? (oggi, 30 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Novità dalle previsioni meteo di oggi? Già da domani le previsioni del tempo parlano di un netto e repentino cambio di temperature. Sta già per arrivare l'autunno? La risposta si divide in due parti e la prima è positiva quando si sottolinea che è presto per mettere in archivio definitivamente le belle giornate. La seconda invece ci porta a un presente difficile da accettare, con qualche giorno di tempo veramente brutto a causa del ciclone Poppea che porterà soprattutto temporali e anche qualche fenomeno isolato di trombe d'aria soprattutto al settentrione. Situazione che poi si sposterà nei giorni successivi anche verso il centro-sud con la diminuzione delle temperature che non tarderà ad arrivare. Tra le preoccupazioni di questi giorni ci sono anche i forti venti che colpiranno soprattutto il mar Tirreno con possibile allerta sul Ligure. La novità di oggi riguarda il fatto che il ciclone Poppea previsto per il 1 settembre potrebbe anticipare a domani il suo arrivo.

METEO, TORNANO I TEMPORALI A NORD-OVEST

La giornata di oggi, mercoledì 30 agosto 2017, dovrebbe continuare a sorridere per quanto riguarda le previsioni del tempo. Sarà una mattinata di sole intenso un po' ovunque con cielo coperto solo sul Triveneto. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà però solo a nord-ovest con temporali localizzati soprattutto tra la Valle d'Aosta e il Piemonte. Le correnti, così come i venti, si dovrebbero muovere in maniera abbastanza varia ma più che altro da sud verso nord. Le situazioni di mare più agiato le vedremo, come ieri, sul versante adriatico con quello tirrenico che sarà molto più tranquillo. Le temperature sono in leggero ribasso rispetto a ieri con le minime che saranno di diciotto gradi centigradi nella mattinata su L'Aquila, Potenza e Campobasso. Nel pomeriggio invece le massime saliranno fino ai trentacinque di Bolzano e Bologna. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe iniziare a peggiorare a partire dal nord per andare a colpire poi il centro e il sud.

