OMICIDIO DI PALMANOVA/ Vagò col cadavere della fidanzata in auto: Francesco Mazzega ai domiciliari

Novità importanti nell'ambito del delitto di Palmanova, nel quale perse la vita Nadia Orlando, la giovane di 21 anni uccisa la sera del 31 luglio scorso. Dell'omicidio volontario fu accusato Francesco Mazzega, il 36enne originario di Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine e fidanzato della vittima. A distanza di neppure un mese dalla conferma del carcere da parte del Gip di Udine a carico di Mazzega, l'uomo lascerà presto la sua cella per tornare nella sua abitazione, dove continuerà a scontare la sua pena ai domiciliari con braccialetto elettronico. A darne notizie è il Messaggero Veneto nell'edizione online, confermando la decisione del Tribunale del Riesame di Trieste rispetto alla richiesta presentata dalla difesa dell'assassino reo confesso della giovane Nadia Orlando. Decisione, questa, destinata a far discutere e ad accendere il dibattito sulla misura cautelare prevista per Mazzega, il quale si è macchiato di un reato gravissimo. Il pubblico ministero, al contrario degli avvocati Annaleda Galuzzo e Federico Carnelutti, difensori dell'uomo, aveva chiesto la conferma della custodia in carcere nel quale si trovava dallo scorso 10 agosto. Ora, dunque, il 36enne sarà in custodia nella casa dei genitori, sorvegliato con braccialetto elettronico.

LA CONFESSIONE, IL RICOVERO, L’ARRESTO

A spingere la difesa di Francesco Mazzega a chiedere una pena meno severa relativa appunto ai domiciliari presso la casa della famiglia o in alternativa in una struttura sanitaria, era stata proprio la "grave situazione psico-fisica" in cui versava il proprio assistito. Era la mattina dello scorso primo agosto, quando il 36enne si presentò alla polizia stradale di Palmanova, dopo essere giunto con la sua Toyota Yaris. Al suo fianco, sul sedile passeggero, giaceva il corpo senza vita di Nadia Orlando, la giovane fidanzata 21enne uccisa diverse ore prima. A macchiarsi dell'assurdo omicidio, come dichiarò lo stesso agli investigatori, fu proprio Mazzega. La ragazza fu strangolata la sera prima al culmine di un acceso litigio. Poi, l'uomo caricò il suo corpo in auto e vagò senza meta per tutta la notte, a bassa velocità, per le strade friulane ed anche oltre i confini triestini, fino a giungere al comando della polizia stradale dove si costituì, confessando di aver commesso il delitto. Una versione che non convinse mai a pieno gli inquirenti in quanto, dall'autopsia, emerse che la giovane era morta per soffocamento. Dopo la confessione, il 36enne era stato ricoverato per un periodo nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine poiché si temeva potesse compiere gesti autolesionistici. Lo scorso 10 agosto era entrato in carcere ma dopo il ricorso dei suoi avvocati e la decisione del Riesame presto sarà trasferito ai domiciliari nella casa di famiglia.

