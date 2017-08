Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, missile sul Giappone: Russia, “il tempo delle sanzioni è finito”

Terza guerra mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

La giornata di shock è passata ieri con il livello dello scontro tra Corea del Nord e i vicini del Pacifico che purtroppo non promettono niente di buono sul fronte internazionale: la terza guerra mondiale con il missile lanciato da Pyongyang contro il Giappone (sorvolato e poi caduto nel Mare di fronte al Paese nipponico) ha fatto un passo in più verso l’esplosione, con le durissime reazioni dagli Usa in giù contro l’ennesima provocazione del regime di Kim Jong-un. Confermando la richiesta immutata del presidente della Sud Corea, anche la Russia è intervenuta chiedendo all’Onu e agli Usa di chiudere la stagione delle sanzioni e iniziare quella delle mediazioni diplomatiche. «La Russia, con il consenso del gruppo dei paesi chiave, potrebbe avere negoziati bilaterali con la Corea del Nord per esercitare pressioni sul programma missilistico e su quello nucleare a patto che gli Stati Uniti congelino l'attività militare nella regione», ha detto il capo della commissione Esteri della Duma Leonid Slutzki a Interfax. Secondo il Cremlino, «è chiaro a tutti che l'opzione delle sanzioni alla Corea del Nord si è ormai esaurita, maggiori sanzioni non risolveranno il problema», ha spiegato il vice di Lavrov, confermando l’impegno di Mosca per una soluzione diplomatica e non militare al duro scontro in atto sul Pacifico.

TOKYO, "MINACCIA SENZA PRECEDENTI"

La minaccia della Corea del Nord raggiunge ancora di più un livello di focolaio dal difficile “spegnimento”: il vento di guerra mondiale purtroppo soffia velocissimo e l’ennesima minaccia provocata dal regime di Kim Jong-un ha fatto letteralmente esplodere di rabbia il governo giapponese. «Una grave minaccia senza precedenti alla sicurezza del Giappone; il governo di Tokyo continuerà a cooperare con gli Stati Uniti e la Corea del Sud sulla sicurezza militare», sono le dure parole di Yoshihide Suga, capo di gabinetto del governo di Tokyo. Già ieri nella prima mattina il premier Abe aveva tuonato, «il lancio del missile nordcoreano sul territorio giapponese è un atto di un'estrema gravità e costituisce una seria minaccia per la sicurezza dell'intera regione». Immediata, questa volta, la risposta dell’Onu che ha convocato d’urgenza un nuovo Consiglio di Sicurezza per provare a trovare un accordo unanime sul da farsi contro le provocazioni di Pyongyang.

