Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Texas in ginocchio per l'uragano (30 agosto 2017)

STUPRO DI RIMINI, INDIVIDUATI 15 NORDAFRICANI

Il cerchio si sta stringendo. La Polizia ha individuato 15 nordafricani. Tra questi sospettati, ci sarebbero i 4 uomini che hanno stuprato la ragazza polacca e picchiato selvaggiamente il fidanzato, per poi accanirsi contro una transessuale di nazionalità peruviana. Intanto, sul caso di questi ultimi giorni, è intervenuta anche Laura Bolrdini, la presidente della Camera, tirata nuovamente in ballo sui social. La numero uno di Montecitorio ha sottolineato come il dibattito abbia toccato livelli agghiaccianti in questo periodo, ribadendo come chi dubita del suo impegno sia in malafede.

MISSILE BALISTICO SUL CIELO DELLA COREA DEL NORD

Nella notte italiana di ieri, quando erano le 6 del mattino in Giappone, un missile balistico nordcoreano ha sorvolato i cieli del Paese nipponico per circa 10 minuti, facendo scattare l'allarme nell'area settentrionale. Il presidente Abe ha parlato di minaccia più alta mai ricevuta dalla Corea del Nord, ricevendo immediato pieno appoggio di Donald Trump e degli Stati Uniti. La Corea del Sud ha reagito collocando decine di missile sul confine. Condanna unanime anche da tutto l'Occidente, con l'Onu che si è riunito d'urgenza. Intanto, la Borsa di Tokyo ha mostrato segnali di nervosismo, mentre lo yen si è rafforzato sul dollaro.

HARVEY, TEXAS IN GINOCCHIO

L'uragano continua a fare paura. Il Texas è in ginocchio, le dighe stanno collassando e le inondazioni rischiano di mietere altre numerose vittime, aggiungendosi ai morti dei giorni scorsi. Sono iniziate intanto le evacuazioni a sud della città di Houston. Il picco delle inondazioni è atteso tra domani, mercoledì, e giovedì 31 agosto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto lo Stato nordamericano, dirigendosi ad Austin, laddove si trova il centro di coordinamento delle operazioni.

REDDITO DI INCLUSIONE, ARRIVA L'OK DEL GOVERNO

Approvato definitivamente il reddito di inclusione da parte del consiglio dei ministri il cosiddetto reddito di inclusione, un aiuto alle famiglie bisognose colpite dalla crisi. L'aiuto così come è stato pensato dovrebbe entrare in vigore dal prossimo gennaio, e prevede un versamento per diciotto mesi di un assegno variabile che va da 190 a 480 euro, a secondo della composizione del nucleo familiare. Molti i paletti previsti dalla norma, tra questi l'esclusione al sussidio qualora i componenti del nucleo familiare abbiano operato l'acquisto di una moto o di un imbarcazione neo 24 mesi precedenti. Soddisfazione è stata espressa dai componenti dell'esecutivo, diverso l'approccio della minoranza governo, con i cinque stelle di Grillo molto critici sulla misura.

INVESTE E UCCIDE UNA TURISTA IN BICI, RINTRACCIATO GRAZIE AI GENITORI

Un diciottenne della provincia di Venezia, e precisamente di Eraclea, è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, grazie alla segnalazione dei genitori. Tutto è successo questa notte, quando il giovane è rientrato bella sua abitazione attorno alle 6 del mattino. Il ragazzo è andato a dormire, ma sulla vettura erano evidenti i segni di uno scontro, i genitori insospettiti hanno per questo ripercorso i passi del figlio, facendolo si sono trovati dinanzi le ambulanze e i carabinieri intervenuti per un incidente mortale. Confessato ai militari i loro dubbi sono andati a svegliare insieme agli uomini dell'arma il figlio, che messo dinanzi all'evidenza ha immediatamente confessato. Il ragazzo di cui non sono state rivelate le generalità è stato sottoposto ai test di alcool e droga, e successivamente trasferito in carcere.

TERREMOTO ISCHIA; STANZIATI 7 MILIONI DI EURO

Il consiglio dei ministri ha promulgato lo stato di calamità per le zone colpite dal terremoto, si tratta di una misura immediatamente richiesta dal sindaco di Ischia, il paese in cui ci sono stati i danni maggiori, contestualmente sono stati trasferiti anche 7 milioni di euro, soldi che serviranno per i primi interventi di messa in sicurezza. Intanto continuano le indagini che tendono ad accertare del perché idea tanti crolli nonostante una scossa così esigua, delle indagini è stato incaricato un team dei vigili del fuoco. Oggi nelle zone colpite si è recato il capo dello stato, che ha portato la sua personale solidarietà.

KEITA AL MONACO

Né Juventus, né Inter, né Napoli Keita Baldé Diao ha firmato per il Monaco. Il calciatore senegalese ha regalato un piccolo tesoretto a Claudio Lotito che ha ottenuto i trenta milioni di euro più bonus che voleva nonostante il ragazzo fosse in scadenza di contratto nel 2018. Keita è un calciatore importante e avrà il compito insieme a Stevan Jovetic di non far sentire l'assenza di Kylian Mbappè destinato a giocare nel Paris Saint German. Di sicuro è un colpo importante per la Ligue 1 dove il calciatore troverà spazi interminabili tra le difese avversarie, sfruttando la sua rapidità e una tecnica davvero al di sopra della media. Staremo a vedere se riuscirà a fare la differenza e se si conquisterà anche un posto ai Mondiali 2018 in Russia col suo Senegal.

TENNIS, US OPEN: NIENTE SORPRESE VINCONO I FAVORITI

Non ci sono state sorprese nel tennis con la vittoria di quasi tutti i favoriti agli Us Open. Tra gli uomini sono tre i netti 3-0 che vedono Coric, Zverev e Nadal superare rispettivamente Vesely, King e Lajovic. Più combattuto l'altro match dove invece Donaldson ha superato 3-1 Basilashvili. C'era anche un big match invece tra le donne dove Maria Sharapova ha superato per 2-1, in una gara bellissima, la Halep. Vittoria sofferta anche per la Cibulkova che supera in tre set la connazionale Cepelova. Le altre a superare il turno sono in ordine Babos, Dodin, Wozniacki, Peng, Suarez Navarro, Cirstea, Strycova, Wickmayer, Pliskova e Osaka.

