AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: muore una donna sull'A6 (ultime notizie, oggi 31 agosto 2017)

Purtroppo sulle autostrade italiane si è verificata un'altra morte. Una signora ha perso la vita sull'A6 Savona-Torino, ma per fortuna si è ferita la figlia che è rimasta ferita. Il Secolo XIX, nella sua versione online, ha ricostruito le dinamiche dell'incidente, sottolineando che sul viadotto Vallona prima della Galleria di Cadibona una Alfa Romeo 156 stava sorpassando un camion e si è ribaltata più volte andandolo a toccare in maniera involontaria. Sull'autovettura c'erano un carabiniere di Saliceto con la figlia di dieci anni e la moglie. La donna ha perso la vita sul colpo, mentre ora la bimba ferita è all'ospedale Gaslini dove è stata portata con l'elicottero dei Vigili del fuoco. Invece l'uomo è stato portato al San Paolo. Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare delle novità in merito alla condizione dei due. La donna che ha perso la vita si chiamava Veronica Moretto e aveva trentadue anni.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nelle autostrade durante la notte che ci ha portato alla giornata di oggi, giovedì 31 agosto 2017. Situazioni molto complicate che si potrebbero ripercuotere sulle prime ore della mattinata. Il portale istituzionale, Autostrade.it, è un punto di riferimento davvero importante perché ci fornisce degli aggiornamenti in tempo reale e inoltre anche dei consigli che potrebbero essere davvero molto utili. Andiamo però a vedere con calma le situazioni che riguardano le nostre autostrade. Si parte dall'A1 Bologna-Firenze dove al chilometro 254,672 direzione Milano dove troveremo chiuso fino alle sei il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio chilometro 255. Sempre sullo stesso tratto al chilometro 222.7 direzione Milano dove sarà chiuso il tratto tra Aglio chilometro 255 e Rioveggio. Situazione più complicata quella legata all'A4 Torino-Brescia dove al chilometro 136.4 direzione Trieste è stata segnalata coda tra il bivio A4/Raccordo viale Certosa e Sesto San Giovanni.

