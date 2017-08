EDUCARE A PEDATE NEL SEDERE?/ Pieraccioni, consolati: quando tua figlia avrà 16 anni, sì che saranno guai seri

Leonardo Pieraccioni

Un post su facebook, un po' ironico come nel suo stile di toscanaccio, un po' serio. Il regista e attore Leonardo Pieraccioni va a toccare un argomento delicatissimo, l'educazione dei figli. Tornare alla maniere rudi dei nostri nonni o fare gli amici dei figli? Pieraccioni non ha dubbi: "torniamo al vecchio e caro calcio nel c…dei nostri nonni". "Colleghi genitori, uniamoci! Se le nostre amorose e moderne spiegazioni sul vivere corretto sono accolte da pernacchie e risatine, risdoganiamo il vecchio e caro “calcio nel culo” dei nostri nonni; non ha mai fatto male a nessuno, anzi!" ha scritt.- E' che a quanto pare Pieraccioni ha perso proprio la pazienza con sua figlia Martina, 7 anni a settembre. Pare che una volta gli abbia detto che farà tutto quello che lui le chiede se la paga. Non solo: a tavola mangia il suo piatto di pasta in cinque minuti, si alza e se ne va in camera sua: "Credetemi, gliel’ho detto in tutti i modi possibili che si rimane seduti finché tutti non hanno finito. La sua risposta è stata sempre alzarsi e andare a giocare". Non ha tutti i torti, il regista-attore, anche perché effettivamente i bambini di oggi complici gli stimoli che hanno rispetto ai nostri tempi in cui dopo Carosello si filava a letto, sono più smaliziati (e anche maleducati) di quanto lo eravamo noi: "Il risultato potrebbe essere che il passaggio da "simpatica bambina birichina" a "impertinente ragazzetta stronzetta" sia già scritto" dice ancora.





"Signori! Siamo passati da "mio padre mi fulminava con uno sguardo" a "mio padre se dice di no lo fulmino". I nostri amatissimi pargoli sin dalla tenera età stanno prendendo dito, mano, braccio e cosce. Sono i cosiddetti scatenatissimi "nativi digitali" ma mi sa che son pure "nativi" più stronzi di un tempo". Ne ha anche per le nuove tecnologie, Pieraccioni, e qui sonda una porta aperta: "E soprattutto leviamoli davanti quel cazzo di Ipad che è solo un moderno "tavor elettronico" che mettiamo loro in mano per quando gli esauriti siamo noi". Già forse il problema allora siamo noi genitori che presi da mille impegni e da frustrazioni varie cerchiamo di toglierci i figli di torno. La soluzione? Eccola: "Non ci arriva a parole perché è nella natura ribelle di tutti i bambini fare così? Benissimo: useró il bonus di una terapeutica pedata nel culo, di quel tempo che fu. Un paio a semestre riorganizzeranno sicuramente quei ruoli persi in questo lascivo vivere moderno". Caro Pieraccioni, consolati e pensa a quando tua figlia avrà 16 anni: allora sì che saranno problemi veri.

