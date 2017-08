INCIDENTE STRADALE/ La Spezia, scontro fra due auto sulla ‘bretella’: morto un 26enne (oggi 31 agosto 2017)

Incidente stradale

Gravissimo incidente stradale avvenuto questa prima mattina, attorno alle 6, sulla “bretella” in Liguria che porta tra Santo Stefano Magra e La Spezia: lo scontro tra due auto nel tratto iniziale del raccordo autostradale ha provocato una fatale conseguenza per il primo guidatore coinvolto. Il giovane uomo di 26 anni è andato subito in arresto cardiocircolatorio, spiega l’Ansa, per l’impatto violentissimo avvenuto ancora per dinamica oscura e non conosciuta: i soccorsi arrivati purtroppo non sono riusciti nella rianimazione ed è stata dichiarata la morte. L’altro conducente è stato condotto al pronto soccorso e non sarebbe al momento in gravi condizioni: in corso tutti i rilievi della Polizia Stradale, con la bretella che è rimasta chiusa per due ore prima di essere riaperta.

ROMEA, SMART CONTRO 2 CAMION: ARRIVA L’ELISOCCORSO

È grave anche l’incidente stradale avvenuto sulla Romea a Valli di Chioggia: anche in questo caso lo scontro è arrivato alle prime ore del mattino, attorno alle 8, ma ha coinvolto una Smart e ben due camion. Pare che un automezzo abbia colpito la Smart facendola andare a sbattere contro il secondo grande mezzo, ma i soccorsi e i primi rilievi della Polizia Stradale non sono ancora riusciti a determinare l’esatta dinamica. L’incidente in direzione Sant’Anna è avvenuto all’altezza del distributore di benzina Ip e i tre mezzi coinvolti non pare abbiano riscontrato danni enormi al personale a bordo: feriti gravi non ve ne sono, ma sono stati comunque tutti trasportati al Pronto Soccorso di Chioggia in Elicosoccorso per controllare ogni danno rilevato.

