LADY DIANA/ Video, Kate Middleton, William e Harry: 20anni dall’addio alla Rosa d’Inghilterra (ultime notizie)

Lady Diana Spencer, 20 anni dalla morte (LaPresse)

Sono passati già 20 anni: Lady Diana è morta proprio il 31 agosto 1997, ma questo non è un modo “banalotto” come per dirsi, “cavolo, come passa il tempo”. No, semplicemente un modo per ricordare quella ragazza prima e donna poi che dall’Inghilterra ha creato uno stile senza volerlo, ha indirizzato un ruolo di principessa triste verso l’icona di chi, anche tra 100 anni, saprà chi è “Lady D”. La sua tragica morte con il nuovo compagno di allora, Dodi Al Fayed, nel terribile tunnel di Parigi, è una conclusione “pari” al mistero che ha sempre accolto la giovane e bella principessa in tutti i suoi anni di permanenza alla Corte dell’odiata suocera e Regina d’Inghilterra. Non si saprà forse mai - perché forse non si è voluto far sapere - come sono andate effettivamente le cose in quel tunnel esattamente 20 anni fa. Eppure, per gli inglesi come per tutto il resto del mondo, quel dolce viso così triste e malinconico rimarrà stampato in mente anche senza sapere esattamente cosa sia successo e il motivo (anche se si può intuire) per cui è morta all’improvviso e così giovane. Ieri i figli William e Harry, assieme alla immancabile “nuova principessa” Kate Middleton si sono presentati al primo evento di commemorazione per Lady Diana, marcando una notevole “mancanza” nel giorno di un così importante anniversario. Non c’erano la Regina e il consorte, e neanche l’ex marito Carlo e la moglie Camilla, il vero motivo di quella tristezza di “D” per anni a Buckingham Palace. Gli inglesi una volta di più non l’hanno presa bene e hanno ancora di più rinsaldato l’amore e la stima per la “gioventù reale”: con Lady D, per Lady D, senza se e senza ma per il semplice fatto che una mamma è e rimarrà sempre tale.

“ADDIO ROSA D’INGHILTERRA”

“Addio, rosa d’Inghilterra, possa tu crescere sempre nei nostri cuori. Eri la grazia che si posava dove le vite erano straziate. Esortavi il nostro paese e sussurravi agli afflitti”. Iniziava così l’ormai conosciutissimo “inno” cantato da Elton John il giorno tristissimo del funerale di Lady D. Una versione modificata apposta di “Candle in the Wind”, scritta anni prima per la morte di Marilyn Monroe. “D” era un’icona proprio come la mitica attrice americana, un’icona di stile prima di tutto, ma anche per quanto rappresentava a livello umanitario e con le numerose iniziative a scopo benefico in tutto il mondo la triste principessa d’Inghilterra. Durante i funerali visti praticamente in tutto il mondo, la popstar inglese volle ringraziare la presenza e il candore di Diana Spencer con una canzone con voce e piano che ancora oggi viene vista migliaia e migliaia di volte su YouTube. «Ora appartieni al cielo e le stelle pronunciano il tuo nome. E mi sembra che tu abbia vissuto la tua vita come una candela nel vento mai evanescente nel tramonto quando scendeva la pioggia», continuava Elton John davanti al silenzio di tutti i presenti e dei tre milioni davanti allo schermo. Il 15enne William e l’ancor più piccolo Harry cominciarono a piangere, quasi in silenzio, ma con il visto segnato, durante quelle note a ricordo della madre. Polemiche, critiche, errori e bravate le ha commesse anche lei negli anni prima e dopo la permanenza “forzata” a palazzo, ma in quel momento tutto veniva come congelato. E il pianto rimase l’unica voce sibilante da emettere: «E i tuoi passi si poseranno sempre qui, sulle più verdi colline d’Inghilterra. La tua candela si e spenta molto prima di quanto mai farà la tua leggenda». Ciao Lady D.

© Riproduzione Riservata.