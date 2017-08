Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 31 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 104/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Siamo arrivati all'ultimo concorso di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questo agosto 2017. Il mese si conclude con l'estrazione di questa sera e sono ancora tanti i premi che attendono di conoscere i rispettivi vincitori. Anche gli appassionati della Sisal ovviamente non vedono l'ora di conoscere i numeri vincenti, forti del fatto che le ultime vincite sono state davvero importante. Il primo posto sul podio del Lotto è stato conquistato infatti dagli oltre 134 mila euro vinti da un fortunello di Roma, che grazie ad una giocata sulla ruota della Capitale è riuscito a centrare una quaterna, quattro terni e sei ambi. Secondo posto invece per la provincia di Taranto: un giocatore di Fragnano ha vinto oltre 124 mila euro. Infine un fortunello di Osimo, in provincia di Ancona, che è riuscito a registrare una vincita da più di 68 mila euro. Il 10eLotto ha premiato primo fra tutti un giocatore della provincia di Bergamo. Il fortunello in questione è di Capriate San Gervasio ed ha centrato un 8 Oro che gli è valso un premio di più di 53 mila euro. Segue la provincia di Trapani con Castelvetrano ed un premio che sfiora i 32 mila euro, una vincita che ha ben due giocate gemelle. Queste ultime sono state realizzate in provincia di Teramo, a Martinsicuro, ed in quel di Brescia, a Francavilòla Fontana.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Avete giocato i numeri al Lotto? Il nuovo concorso potrebbe rendervi vincitori e darvi la possibilità di riscuotere premi davvero ricchi. Spesso gli appassionati che si sono accostati al gioco Sisal da poco si lasciano scoraggiare perché non sanno quali numeri giocare, vuoi perché non sono convinti della scelta, vuoi perché le idee sono fin troppe. Qualsiasi sia il vostro caso, la nostra Rubrica è pronta per offrirvi il verdello della smorfia napoletana: che cosa ci dirà sulla news di oggi? Sembra che a New York e in Virginia sia nata una nuova moda, lanciata da due birrerie: una birra che fra i suoi ingredienti ha il pollo fritto. La Fried Fried Chicken Chicken Beer ha già conquistato diversi clienti, che si sono dimostrati entusiasti dell'idea lanciata dai due brand. L'idea è nata dalla quantità di pollo fritto consumato a Richmond, anche se nella birra novella è presente in bassa quantità. Si parla infatti dello 0.4% del prodotto finito. Vediamo cosa dice la smorfia: abbiamo il pollo, 87, il fritto, 61, la birra, 10, l'idea, 78, e la moda, 18. Come Numero Oro scegliamo invece il birraio, 9.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Il montepremi del SuperEnalotto viaggia a quote alte: il Jackpot raggiunge quota 27,5 milioni di euro per il concorso di questa sera. Gli appassionati del gioco Sisal sono già in prima linea, pronti a conoscere i numeri vincenti di questa sera ed i premi conquistati. Saranno di sicuro molti i giocatori a raggiungere la vetta, anche se l'incognita riguarderà fino all'ultimo l'estrazione della sestina vincente. Il precedente appuntamento ha visto infatti ben due fortunelli sfiorare gli 80 mila euro grazie al 5, mentre per il 4+ si è registrato un nulla di fatto. La quota non è stata estratta, così come quella del 5+ e del 5+1. Messi da parte i grandi assenti, passiamo alla vincita del 3+, pari a 2.856 euro e finita nelle tasche di 118 giocatori, mentre 420 appassionati hanno raggiunto il podio grazie al 4 ed al suo premio da 378,87 euro. Segue a breve distanza il premio da 28,56 euro assegnato dal 3 a ben 16.902 vincitori, mentre 272.107 giocatori hanno centrato il 2, che ha piazzato sul tavolo verde un premio da 5,53 euro. 1.420 i tagliandi vincenti che hanno indovinato il 2+ ed il premio associato da 100 euro, mentre 9.397 sono stati i vincitori dell'1+: il premio come sempre è di 10 euro cadauno. Infine, 5 euro per i vincitori dello 0+: i biglietti fortunati sono stati in tutto 22.083.

COME LO SPENDO IL JAKCPOT

Il SuperEnalotto ed il Jackpot terranno compagnia ai giocatori italiani anche questa sera: la nuova estrazione sta per dirci i numeri vincenti! Manca ancora poco tempo e bisogna affrettarsi per organizzarsi al meglio, senza rischiare di rimanere senza progetti ed idee adatte per la vincita del montepremi. La Fortuna potrebbe scegliere chiunque oppure rimandare ancora il proprio appuntamento: nel dubbio, meglio non farsi cogliere impreparati. La nostra Rubrica vi propone oggi proprio per questo un nuovo progetto di KickStarter, gradito di sicuro agli amanti del sound. Gli amanti della musica e della pulizia del suono spesso non trovano infatti dispositivi che garantiscono un'esperienza migliore, ma con Belle i problemi potrebbero essere finiti. Gli speaker bluetooth permettono infatti di ottimizzare il suono dei bassi e la fruizione dell'ascolto, grazie sync ottimizzato ed una modalità sub in grado di risaltare il subwoofer bluetooth. 29 giorni di tempo per poter aderire all'iniziativa: il goal da 50 mila dollari è stato raggiunto ormai da tempo. Curiosi di scoprire i numeri vincenti di oggi? Arrivano fra poco!

