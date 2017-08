METEO/ È già finita l'estate? Il triste arrivo del ciclone Poppea (oggi, 31 agosto 2017)

Meteo, Ciclone Poppea in arrivo - La Presse

Il Meteo dice che è già finita l'estate? Questa è la preoccupazione che ci giunge da quanto raccontato dalle previsioni del tempo. Il meteo infatti ci parla dell'arrivo del ciclone Poppea che già da oggi potrebbe portare alla diminuzione delle temperature e che nel fine settimana regalerà maltempo un po' ovunque nel nostro paese. Continua ad essere pericolosa la situazione legata al vento con la Liguria che potrebbe mettere anche in atto l'allerta meteo soprattutto per la presenza di correnti forte sui mari che ne bagneranno la costa. Da questo pomeriggio al nord ovest vedremo peggiorare drasticamente la situazione con temporali che inizieranno a invadere il nostro paese per poi spostarsi nei prossimi giorni anche nel centro-sud. Il momento clou per il Ciclone Poppea però è la giornata di domani quando si potrebbero verificare anche fenomeni di gradinante e trombe locali che possono portare a situazioni anche molto complicate da fronteggiare.

TEMPORALI AL NORD E NON SOLO

Si chiude oggi il mese di agosto che salutiamo per introdurre l'arrivo domani di settembre e questo si inizierà a sentire anche per quanto riguarda le previsioni del tempo. Sicuramente la situazione sarà piuttosto negativa al nord-ovest dove vedremo temporali già dalle prime ore della mattina, situazione che peggiorerà nel pomeriggio estendendosi anche alle regioni limitrofe e andando a invadere anche il nord-est con il Trentino Alto Adige che sarà colpito. Se il centro sud invece sarà ancora padroneggiato dal sole nella mattinata, già nel pomeriggio potremo vedere in alcune zone dei temporali. La situazione più grave la vedremo nelle Marche, mentre alcuni piccoli rovesci saranno invece protagonisti nell'entroterra tra Lazio e Abruzzo. Le correnti tireranno da sud verso nord con il mare che sarà piuttosto agitato nella parte settentrionale del paese. Le temperature minime le vedremo grazie ai diciotto gradi centigradi della mattinata a Potenza, mentre le massime saranno attorno ai trentaquattro di Bolzano, bari e Bologna nel pomeriggio.

