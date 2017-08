PALAZZO CROLLATO IN INDIA/ Mumbai, 40 intrappolati sotto le macerie: almeno 3 morti (ultime notizie)

Palazzo crollato in India, Mumbai (Twitter)

Sono purtroppo almeno 40 le persone rimaste intrappolate sotto le macerie del palazzo crollato a Mumbai, India, un luogo tristemente noto per altri clamorosi crolli anche nel recente passato. In pieno centro della Capitale finanziaria indiana un palazzo di cinque piani questa notte è improvvisamente crollato, anche se le sue condizioni erano da tempo considerate pericolose per via della vecchia costruzione e dei pochi elementi legati alla sicurezza del terreno e della struttura stessa. «Dieci persone sono state estratte vive dalle macerie, stiamo cercando altri sopravvissuti, il numero delle persone intrappolate non è stato confermato», sono le parole del funzionario di polizia Manoj Sharma, rilasciate alla versione indiana della CNN.

ALMENO 3 MORTI

La zona residenziale in cui è crollato il palazzo di cinque piani rappresenta una delle zone più ricche di Mumbai e non, come si potrebbe pensare, una delle catapecchie nelle periferie disastrate della capitale indiana. Probabilmente a causare il crollo, o almeno a determinarne la classica “goccia che fa traboccare il vaso”, sarebbero state le fortissime precipitazioni avvenute negli ultimi 10 giorni in India, specie nella regione di Mumbai. I soccorritori stanno lavorando con gli escavatori per liberare i corpi dai detriti del palazzo, e intanto 10 persone sono state estratte vive: sono purtroppo almeno 3 i morti e in generale altri 30-40 che sono rimasti intrappolati sotto le macerie, visto che il crollo è avvenuto purtroppo in piena notte mentre le persone erano tutte raccolte in casa con le proprie famiglie. purtroppo non si possono escludere altre vittime dato l’alto numero di persone ancora sotto le pietre e la struttura decaduta della palazzina di 5 piani crollata all’improvviso, ancora una volta in India.

© Riproduzione Riservata.