RIMINI, NUOVO STUPRO/ Condotta con la forza in spiaggia, arrestato 34enne marocchino

Nuovo stupro a Rimini, immagine di repertorio

E' allarme stupri a Rimini dove, nella notte di mercoledì, una nuova coppia sarebbe stata vittima di una aggressione sessuale da parte di uno straniero. Non si sono ancora spenti i riflettori sulla vicenda che ha segnato per sempre la vita della coppia di turisti polacchi vittime di un'aggressione la scorsa settimana, mentre erano sulla spiaggia di Miramare. Il branco formato presumibilmente da quattro nordafricani sarebbe stato identificato e gli inquirenti avrebbero ormai stretto il cerchio attorno ai responsabili. Lo stesso branco avrebbe abusato, nella medesima notte, anche di una prostituta transessuale peruviana la cui testimonianza è stata fondamentale per le indagini in corso. Due settimane prima era capitato ad un'altra coppia di conviventi di Varese, in vacanza a Rimini. L'ultimo incredibile caso è quello segnalato la scorsa notte e che sembra parlare ancora una volta di stupro. A darne notizia è oggi l'agenzia di stampa Ansa, che sottolinea come, questa volta, il presunto responsabile sia stato prontamente identificato ed arrestato dai Carabinieri dopo essere stato colto in flagranza di reato.

LA TELEFONATA DEL COMPAGNO AL 112

Tutto si sarebbe consumato la scorsa notte sul lungomare di Marina Centro, poco prima delle 5 del mattino. Secondo una ricostruzione iniziale resa dagli inquirenti, una coppia di 40enne di Parma era appena uscita da un locale quando si sarebbe avvicinato uno straniero. Il soggetto avrebbe dapprima sottratto il cellulare alla donna, quindi l'avrebbe intimata a seguirla in spiaggia dove, per riavere indietro il cellulare avrebbe dovuto concedersi a lui. A quel punto, quando ormai la situazione stava per precipitare nel peggiore dei modi, il compagno della vittima avrebbe chiamato i Carabinieri. Al 112, l'uomo segnalava che la sua donna era in pericolo. Nonostante fosse molto agitato, il militare è riuscito comunque a farsi spiegare la posizione precisa e ad inviare prontamente le pattuglie del Comando provinciale nel luogo indicato e dove si stava consumando lo stupro. Al loro arrivo i militari hanno trovato l'aggressore, un marocchino 34enne, nudo, mentre stava per portare a termine il suo crimine. Gli uomini dell'Arma hanno così provveduto ad arrestarlo dopo essere stato colto sul fatto ed ora dovrà rispondere di estorsione e stupro. Intanto, l'allarme sulle spiagge di Rimini si fa sempre più evidente.

