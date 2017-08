TERZA GUERRA MONDIALE/ Missile Corea del Nord, Trump: “no al dialogo”, ma il Pentagono lo smentisce

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

Terza Guerra Mondiale? Ieri Donald Trump è stato abbastanza chiaro, come di norma per il presidente Usa, sulla situazione di estrema pericolosità con la Corea del Nord: la terza guerra mondiale e il vento che spira dal Pacifico per il responsabile della Casa Bianca non permettono alcun dialogo, specie dopo l’ennesima provocazione del missile a lunga gittata sorvolato lungo tutto il Giappone (e atterrato nel mare, ndr). «Il dialogo con la Nord Corea non è la risposta. Tutte le opzioni sono sul tavolo, incluse quelle militari», aveva detto ieri su Twitter il presidente Trump. Passa qualche ora e, come sempre più spesso accade in questi primi mesi “mirabolanti” oltre Oceano un membro importante del suo staff lo contraddice: questa volta è successo nientemeno che con il Segretario della Difesa e Capo del Pentagono, Jim Mattis, che ai cronisti ha risposto così, «Abbiamo sempre delle soluzioni diplomatiche». Mattis smentisce Trump, il che può essere una buona notizia a livello immediato per altre piste battute dalla diplomazia americana per evitare lo scontro con Kim Jong-un; alla lunga però potrebbe rivelarsi anche una pessima novità sul fronte del dialogo internazionale visto che il presidente della più forte potenza militare al mondo nel giro di poche ore non riesce ad avere la stessa ipotesi sul da farsi del suo capo della Difesa. Russia, Cina e Onu guardano con timore alle prossime scelte di Trump e intanto cercano di trovare una “quadra” che al momento, oggettivamente, non si riesce ancora a vedere.

CINA, "PIENO SOSTEGNO A RISOLUZIONI ONU"

A che battaglia “diplomatica” sta giocando la Cina probabilmente non lo sa Pechino stessa: la Corea del Nord è il principale alleato commerciale nel Pacifico, ma d’altro canto perdere l’alleanza mondiale con gli Usa per le intemperanze di Kim Jong-un non è cosa ritenuta “buona e giusta” anche per il semi regime comunista cinese. Vanno lette in questo secondo senso allora le affermazioni di questa mattina del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Yi, dopo le decisioni prese dall’Onu sull’ennesimo passo verso la terza guerra mondiale mosso da Pyongyang due mattine fa: «La Cina sosterrà completamente e per intero' le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Corea del Nord, lavoreremo a stretto contatto con gli altri componenti del Consiglio di Sicurezza sulla migliore reazione al lancio di ieri del missile contro il Giappone», spiega il diplomatico di Xi Jinping. Ora non resta che vedere come e se si accorderanno Trump, Cina e Russia per capire davvero e fino in fondo cosa ci dovremmo aspettare nei prossimi ahinoi caldissimi mesi.

