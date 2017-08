AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A22 (ultime notizie, oggi 4 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

TRAFFICO, INCIDENTE IN A22 BRENNERO-MODENA

Nella notte che ci ha portato ad oggi, venerdì 4 agosto 2017, c'è stato un altro brutto incidente sull'A22 Brennero-Modena. Sul portale istituzionale, Autostrade.it, possiamo infatti leggere che si è verificata una situazione di traffico bloccato al chilometro 77.4 direzione Modena tra Chiusa e Bolzano Nord. Non è stato specificato però né la dinamica dell'incidente né se ci sono stati feriti più o meno gravi. Di certo la situazione però è abbastanza preoccupante, visto il traffico che si è creato. Per chi nella giornata di oggi si dovrà recare su questo tratto stradale sarà importante consultare proprio il portale che è sempre aggiornato in tempo reale e che porta anche dei consigli importanti per evitare le code. A breve dovrebbero arrivare delle notizie su quanto accaduto, ma di certo il pronto intervento degli addetti di autostrade per l'Italia saranno nella notte stati in grado di sistemare la situazione e di ripristinare la normalità, evitando altri disagi.

AUTOSTRADE, INCENDIO IN A1 BOLOGNA-ROMA

Nella nottata è stato segnalato dal portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, un incendio sull'A1 Bologna-Roma che al chilometro 295.5 direzione Milano tra Firenze sud e Firenze Impruneta ha creato una situazione di traffico rallentato. Non sono state chiarite le dinamiche della situazione e nemmeno se l'incendio sia stato doloso o meno. Di certo il caldo di questi giorni non favorirà la situazione e sarà importante fare molta attenzione. I vigili del fuoco si sono recati sul posto prontamente per ripristinare la situazione. Sarà importante per la giornata di oggi, se si dovesse passare da quelle parti, consultare proprio il portale in questione che è aggiornato in tempo reale e inoltre offre anche dei consigli utili per evitare le code. L'incendio in questione, per quanto si sa al momento, non dovrebbe aver portato né incidenti né feriti. Speriamo che la situazione non porti spiacevoli situazioni nella prima mattinata.

