CHIUSE GALLERIE UFFIZI/ Firenze, salta impianto dell’aria condizionata: museo evacuato (ultime notizie)

Le Gallerie Uffizi di Firenze hanno ricevuto uno stop anomalo questa mattina, con l’evacuazione rapida del Museo per motivi di.. caldo! Proprio così, complice forse la troppa pressione del caldo e dell’umidità durante questi giorni infuocati di Lucifero (il torrido anticiclone africano che sta facendo segnare temperature da record in quasi tutta Italia, Firenze) ha fatto saltare per intero l’impianto di aria condizionata all’interno del museo con le opere d’arte più belle di tutta Firenze (e tra i più visitati d’Europa). Improvvisamente l’impianto praticamente in tutte le stanze e il direttore delle Gallarie, Eike Schmidt ha ordinato l’evacuazione e la chiusura immediata del museo d’arte; come scrive l’account ufficiale di Gallerie Uffizi pochi istanti fa, «Gli #Uffizi chiusi dalle 12 alle 15 per un malfunzionamento dell'aria condizionata. I tecnici stanno già lavorando per risolvere il problema».

CHIUSE GALLERIE UFFIZI A FIRENZE SALTA L’IMPIANTO DELL’ARIA CONDIZIONATA

IL MUSEO RIAPRIRÀ NEL PRIMO POMERIGGIO?

Ma ha parlato anche il direttore delle Gallerie Uffizi, Eike Schmidt, che ha dato la notizia ai media nazionali cercando di rassicurare tutti sullo status degli utenti visitatori ma anche delle opere d’arte. «I tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi ma rassicuro tutti che le opere non corrono alcun pericolo», spiega il direttore tedesco del più importante museo fiorentino. Il direttore ha poi spiegato che tecnici sono già al lavoro e la Galleria dovrebbe essere riaperta nel primo pomeriggio alle 15: intanto, i visitatori che stavano concludendo il tour nelle varie stanze, è stato permesse di concludere il giro e poi sono stati accompagnati verso l’uscita.

Gli #Uffizi chiusi dalle 12 alle 15 per un malfunzionamento dell'aria condizionata. I tecnici stanno già lavorando per risolvere il problema pic.twitter.com/0H2LkjqJFU — Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) 4 agosto 2017

