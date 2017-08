Charlie Gard/ Ultime notizie: ‘mistero’ sui funerali nel giorno del suo primo compleanno

Charlie Gard (Facebook)

CHARLIE GARD: TRA FUNERALI, “MISTERO” E DESIDERIO DI RICOMINCIARE

Tanti auguri piccolo Charlie Gard. Oggi avresti compiuto uno anno. Un dolore enorme e una storia che in un modo o nell’altro ha colpito tanti in questi ultimi mesi giunge ad una “imposta” pausa di riflessione. Tra accuse ai medici e alla corte da un lato, e dall’altro la difesa a spada tratta di una voluta e forzata “resa” davanti alla malattia rara già molti mesi fa da parte del GOSH, resta l’amaro in bocca e il dolore per un’esigenza di bene e di risposte sul destino di quel piccolo bimbo che non viene “colmata” da nessuna delle due posizioni “in campo”. Come spiega bene qui sotto il cardinale Sgreccia, c’è tanto che non va nel caso del piccolo Charlie Gard, specie per quei due genitori cui è stata tolta la possibilità anche di vedere semplicemente morire il loro piccolo: «Il nostro splendido bambino se n'è andato. Siamo veramente orgogliosi di Charlie», spiegavano nel loro ultimo messaggio pubblico Connie e Chris Gard, che poi aggiungevano, «Dal momento che non ci è stato permesso di realizzare il nostro desiderio, abbiamo chiesto di poter avere del tempo extra, ma anche questo ci è stato negato».

I problemi sono tantissimi e qui sotto li analizziamo, almeno i principali: ma oggi che sarebbe il primo compleanno di quel bimbo abbiamo tutti bisogno di una risposta sul destino finale e immediato di Charlie, come del resto di tutti noi. Ancora non sono stati rivelati giorno e luogo dei funerali, un “mistero” che va avanti da giorni e che forse racchiude la necessità della famiglia di un momento di lunga riflessione e soprattutto di preghiera per poter avere la forza di partire. Anzi di ri-partire: da quel 4 agosto di un anno fa di cose ne sono successe tante. E la memoria del piccolo e amato Charlie non sarà certo messa da parte, come il mondo spesso “consiglia” per superare i drammi e i lutti. C’è bisogno di passare e soffermarsi su quel “musino” innocente ed eroico per capire bene da dove ripartire in una vita complessa, dolorosa, ma non ancora conclusa per quei genitori e per chiunque si è interessato e commosso davanti all’intera vicenda umana del piccolo grande Charlie. Ripetiamo, tanti auguri caro.

PARLA IL CARD. ELIO SGRECCIA

Con una lettera indirizzata al quotidiano cattolico Avvenire, ha parlato sulla vicenda di Charlie Gard il cardinale e biioeticista Elio Sgreccia, sottolineando la sua solidarietà ai genitori del piccolo bimbo inglese di fronte ad un diritto incredibilmente negato da medici e dalla Corte di Londra. «Ritengo che a Chris e Connie Gard sia stato tolto e impedito un diritto che fa parte del loro essere genitori: quello di vedere morire il bambino sulle loro braccia, e di vederlo morire naturalmente». Secondo Sgreccia i tempi della vita sono due: c’è il vivere, ma c’è anche il morire, e dentro a questa dimensione il cardinale espone la sua personale riflessione: « Alle volte non si può agire con le terapie perché si tratta di un morire fatale, che non ha rimedi, ma questo non vuol dire che è un 'niente'. Il morire è una parte del vivere, e anche se non può essere fermato con le terapie o, come in questo caso, sospeso con una sperimentazione, è comunque un momento importante dell’esistenza», scrive ancora Sgreccia nella corposa lettera. Il problema rilevato è quello “centrale” dello staccare la spina di ventilatore e sostanze per l’alimentazione: « Chi autorizza a staccare?

È l’organismo che si stacca quando sente che non è più capace di reggere un’esistenza, quella spirituale, più grande di noi, e questo momento del morire, che può prolungarsi per giornate, per mesi, alle volte per anni, va accompagnato». Secondo Sgreccia, in sostanza, i genitori di Charlie Gard sono stati “costretti” e privati del giusto diritto di poter assistere nel lungo (o breve, nessuno lo sa) percorso verso la morte; «Staccare silenziosamente, in assenza dei genitori, lontano da occhi indiscreti, i tubi che permettono il sostentamento vitale, mi sembra una violenza al diritto dei genitori, e soprattutto alla dignità del morente. Solo dopo aver esalato l’ultimo respiro è lecito staccare».

