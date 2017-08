Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 31/2017: i numeri vincenti! (4 agosto)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Un'altra estrazione spettacolare è alle porte grazie a Eurojackpot: come ogni venerdì, torna l'appuntamento con il gioco per il quale bisogna sfidare il resto d'Europa. Le ragioni per partecipare alla "caccia" di stasera sono tante, ma una è particolarmente convincente: l'importo del jackpot. È salito a 29 milioni di euro il montepremi di questo gioco internazionale. Una somma da capogiro in grado di scomodare anche i più pigri. Neppure il caldo ferma gli appassionati, visto che è possibile partecipare all'estrazione odierna anche giocando la schedina online. Non ci sono scuse dunque per mancare l'appuntamento con la dea bendata, nella speranza che anche lei sia puntuale. Pensate, ad esempio, ai sei che la settimana scorsa hanno realizzato il 5+0, vincendo così 77.163,80 euro ciascuno. Una somma in grado di cambiare l'esistenza! Ma questo è un gioco che potenzialmente può garantirvi vincite ancor più ricche, visto che ci sono altre due categorie superiori: il 5+1 e l'ambitissimo 5+2. Ci aspettiamo un "guizzo" azzurro, perché la vincita più alta realizzata in Italia la scorsa settimana è stata quella del 4+2, che ha permesso al fortunato giocatore di Eurojackpot di intascare 4.286,80 euro. Non c'è sicuramente da lamentarsi, ma senza dubbio si può fare meglio stasera.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 4 AGOSTO 2017

Il montepremi di oggi di Eurojackpot non è paragonabile alle cifre in ballo con l'affare Neymar, ma può cambiare decisamente la vita dell'eventuale fortunato vincitore. Ci sono diverse strade per diventare ricchi, tante quante le categorie di vincita (12), ma visto il riferimento calcistico, concedeteci un po' di campanilismo e quindi la speranza che a trionfare nell'estrazione di stasera sia una giocata italiana. Chi si approccia per la prima volta a questo gioco sappia che è molto semplice prendervi parte: bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Qui potrete trovare i numeri vincenti: seguiremo l'estrazione di Eurojackpot in diretta per fornirvi il prima possibile la combinazione fortunata, permettendovi di controllare quanto prima la vostra giocata e verificare se è vincente. Prima di pensare a come spendere l'eventuale vincita o a che tipo di festa dare in caso di successo, date uno sguardo a quanto accaduto la settimana scorsa. Ecco i numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 14-18-26-40-45, Euronumeri 1-5. Chissà se la prossima combinazione fortunata corrisponderà a quella che avete giocato... Intanto vi auguriamo buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°31 DEL 04/08/2017

-

(Fonte: Sisal)

