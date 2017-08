IL METEO/ Lucifero porta ancora ondate di caldo record (oggi, 4 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

PREVISIONI, LUCIFERO E IL CALDO INFERNALE

L'anticiclone africano Lucifero sarà ancora protagonista anche nella giornata di oggi, venerdì 4 agosto 2017, per quanto riguarda le previsioni del tempo. Il caldo infatti non si fermerà fino al weekend. La situazione sarà ancora preoccupante per poi tornare verso i parametri stagionali nell'inizio della prossima settimana. L'ondata di caldo infatti porterà le temperature addirittura attorno ai 45/47 gradi centigradi tra Sardegna e Puglia dove ci sarà la situazione peggiore. Uno dei problemi più frequenti sarà quello della siccità, dovuto dalla totale assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni la situazione è data in costante e progressivo peggioramento. Attenzione però in tutta Italia e non solo nelle due regioni meridionali. IlMeteo.it lancia anche un ulteriore allarme per il costante utilizzo di condizionatori e ventilatori che potrebbe mettere a dura prova la rete elettrica e anche al rischio di blackout temporanei.

METEO, CIELO SERENO, PIOGGIA SOLO IN TRENTINO E...

La giornata di oggi, venerdì 4 agosto 2017, è descritta come una tipica estiva per quanto riguarda le previsioni del tempo. Partendo dalla mattina vedremo sole ovunque con caldo importante già dalle prime ore del mattino dove vedremo temperature oltre i trenta gradi centigradi su diverse regioni. Nel pomeriggio invece si vedranno piccole precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sull'alta Lombardia, mentre gli unici temporali saranno in Trentino Alto Adige. Le temperature minime saranno descritte nella mattinata con venticinque gradi ad Aosta e Firenze. Le massime invece si vedranno a Bologna per il terzo giorno di fila dove ci saranno quarantuno gradi. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud senza creare grandi problemi. Non sono descritte per la giornata di oggi situazioni di mare mosso. Sarà quindi la giornata perfetta per andare proprio in spiaggia a godersi una giornata di sole.

