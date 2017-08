Lucifero/ Anticiclone, caldo e temperature record: inferno fino a domenica, allarme per i raggi ultravioletti

Lucifero, l'anticiclone porta caldo e temperature record (Foto: LaPresse)

Roma come Miami o Dubai grazie all'anticiclone Lucifero. Sono tantissime le città italiane che stanno registrando le temperature che solitamente offre Il Cairo. Quello di oggi è il terzo giorno consecutivo da bollino rosso grazie alla quinta ondata di calore in poco più di due mesi. Si parla di 48° percepiti a Guidonia, probabilmente a causa del tasso di umidità alto, ma domani la colonnina di mercurio potrebbe salire anche nella Capitale, dove è assalto alle fontane da parte dei turisti, mentre i romani restano in casa o in ufficio con i condizionati d'aria a pieno regime. Sono state distribuite 12mila bottigliette d'acqua dalla Protezione civile, il doppio di mercoledì. Ora stanno arrivando i giorni più caldi, quindi l'allerta sarà più alta. Solo domenica l'anticiclone Lucifero potrebbe cominciare a mollare la sua "malefica" presa, facendo registrare una diminuzione di due-tre gradi. Le temperature però dovrebbero tornare al livello della stagione prima di Ferragosto. Questa situazione, secondo i meteorologi, dovrebbe ripetersi anche nei prossimi anni e con valori superiori a quelli registrati attualmente.

LUCIFERO, ARRIVANO I GIORNI PIÙ CALDI DELL'ESTATE

SARDEGNA, LE MASSIME SUPERANO 47,8 GRADI

L'anticiclone Lucifero sta scatenando l'inferno in Italia anche a causa dei suoi raggi ultravioletti che hanno un indice superiore a 8. La raccomandazione è di uscire sempre indossando maglietta, cappello e occhiali da sole con lenti molto scure. Ovviamente è bene proteggersi con creme solari ad altissimo fattore. I disagi non diminuiscono la notte, visto che sale l'umidità. Ci sono stati casi, riportati dal Corriere della Sera, in cui l'asfalto delle strade e dei marciapiedi si è sciolto: scooter e moto in sosta sono caduti perché il cavalletto è sprofondato nel bitume. Oggi dunque un'altra giornata di caldo torrido, in particolare in Sardegna. In più della metà della regione le temperature massimo hanno superato la soglia dei 40 gradi, ma la stazione meteo del Medio Campidano ha registrato un picco spaventoso di 47,8° gradi. E non si tratta di temperature percepite. Temperature sahariane, con il vento di scirocco spinto anche sulla Sardegna. Tra oggi e domani l'ultimo colpo di coda con temperature da Guinness dei primati.

