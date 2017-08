TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Lazio, sisma M 1.0 a Rieti (4 agosto 2017, ore 1:25)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale

LAZIO, SCOSSA DI 1.0 M IN PROVINCIA DI RIETI

Alle ore 00:14, appena iniziata la notte di 4 agosto 2017, la notte è tornata a tremare nel centro italia con un sisma a 6 chilometri ad NordOvest da Accumoli in provincia di Rieti, uno dei Comuni più fortemente colpito dallo sciame sismico che dura ormai da un anno. La magnitudo del terremoto è stata comunque abbastanza contenuta, 1.0 con ipocentro identificato a 11 chilometri di profondità. Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno è l’altro Comune che si trova entro 10 chilometri dall’epicentro del terremoto. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano invece Norcia in provincia di Perugia (11 km), Cittareale in provincia di Rieti (12 km), Amatrice in provincia di Rieti (13 km), Cascia in provincia di Perugia (15 km), Montegallo in provincia di Ascoli Piceno (17 km), Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno (18 km) e Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata (19 km).

MARCHE, SCOSSA DI 2.0 M IN PROVINCIA DI MACERATA

Alle 23:25 di giovedì 3 agosto 2017, scossa di terremoto di magnitudo piuttosto significativa, 2.0, in provincia di Macerata, nelle Marche, con epicentro a 9 chilometri a SudEst da Castelsantangelo sul Nera. L’ipocentro del terremoto è stato individuato ad una profondità di 7 chilometri, con altri tre Comuni nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma: Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno (9 km), Montegallo in provincia di Ascoli Piceno e Norcia in provincia di Perugia (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto si trovano invece i comuni di Montemonaco (12 km), Ussita (14 km), Accumoli, Preci e Visso (15 km), Montefortino (17 km), Acquasanta Terme (18 km) e Bolognola (19 km), sparsi nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Perugia e Fermo.

