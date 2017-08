COMPLEANNO DELLA MADONNA/ Oggi, 5 agosto: Padre Livio, "ha confidato la data ai veggenti di Medjugorie"

Madonna

Non sono in tanti a sapere che oggi, 5 agosto, è il compleanno della Madonna. A dichiararlo è stato padre Livio, sottolineando come a confidarlo ai veggenti di Medjugorie in tempi non sospetti sia stata proprio la Vergine. Il riferimento è al messaggio del 5 agosto 1984. In questa rivelazione, la Madonna disse:"Il 5 Agosto prossimo si celebri il secondo millennio della mia nascita. Per quel giorno Dio mi permette di donarvi grazie particolari e di dare al mondo una speciale benedizione. Vi chiedo di prepararvi intensamente con tre giorni da dedicare esclusivamente a me. In quei giorni non lavorate. Prendete la corona del rosario e pregate, digiunate a pane e acqua. Nel corso di tutti questi secoli mi sono dedicata completamente a voi: è troppo se adesso vi chiedo di dedicare tre giorni a me?". Il giorno della natività della Madonna, la cui festa liturgica è celebrata dalla Chiesa l’8 settembre, va dunque ricollocata alla luce del messaggio indirizzato ai veggenti di Medjugorie?

COMPLEANNO DELLA MADONNA: OGGI, 5 AGOSTO 2017

IL COMMENTO DI PADRE LIVIO

Nell'editoriale pubblicato su Radio Maria, il direttore Padre Livio spiega il significato del messaggio della Madonna sulla sua data di compleanno. Secondo uno dei più ferventi sostenitori delle apparizioni mariane a Medjugorie, il messaggio della madre di Gesù Cristo è ancora una volta proiettato verso l'umanità:"La precisazione della Madonna può essere un prezioso punto di riferimento per gli storici e gli esegeti, sempre che la vogliano accogliere. L’intenzione della Madre di Dio è però un’altra. Vuole che i suoi figli si rendano conto del suo amore inesauribile e universale, che abbraccia l’intero cammino dell’umanità e di ogni persona in particolare. Anche quello che ci chiede per festeggiare il suo compleanno è a nostro completo vantaggio. Quel giorno i veggenti e i giovani del villaggio hanno preparato per l’incontro con la Madonna una torta enorme con gli auguri di rito. Non era però possibile sistemarvi sopra tutte le candeline necessarie".

